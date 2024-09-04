絕世好爸丨57歲前TVB小生近照曝光　曾暴瘦面黃傳身體有事

▲ 陳錦鴻近照曝光。

現年57歲的陳錦鴻當年為TVB力捧小生之一，為專心照料患自閉症的兒子，陳錦鴻曾一度淡出娛圈，直至2019年復出參演ViuTV劇集《婚內情》兼北上吸金。

在今年2月陳錦鴻出席許紹雄太太龍嬿的生日派對，企正C位的陳錦鴻老態盡現，消瘦不少的他眼角出現皺紋，臉色偏黃，令不少網民擔心其身體狀況。

絕世好爸丨陳錦鴻近況曝光消瘦添滄桑感 暖爸照顧愛兒淡出幕前

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近照曝光

日前有網民在內地街頭偶遇久未露面的陳錦鴻，並將合照分享到小紅書表示：「陳老師說話不燙嘴了哇」。相中見陳錦鴻精神奕奕，回復狀態，相信大家都放心晒。

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面色蠟黃曾傳患病

近年陳錦鴻主力於內地出席商演活動，2019年他於廣州置業，計劃將來跟妻兒到內地定居。

2020年，網上流傳一段陳錦鴻的短片，由於樣子憔悴兼消瘦，網友擔心陳錦鴻是否生病，不過太太杜雯惠已代為澄清陳錦鴻受訪時也中氣十足，打破患病傳言。

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