牙齒健康｜糖尿病男子用1物潔齒致腎衰竭　醫生：恐需終身洗腎

【剔牙／口腔清潔／牙縫清潔／口腔健康／生活習慣／腎衰竭】不少人都有飯後剔牙的習慣，但若用錯物件恐會造成嚴重問題！近日有台灣醫生分享案例，有名60歲糖尿病患者本身腎臟功能較差，有次飯後想剔牙時發現沒有牙籤，於是用釘書機書釘充作牙籤去剔牙，結果造成口腔感染，令其腎功能受感染、急劇衰退，最終造成腎衰竭，恐需終身洗腎。

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糖尿病患者罹患腎衰竭

近日台灣腎臟科醫生洪永祥在健康節目《醫師好辣》中分享案例，有名60歲糖尿病患者到診作定期覆診，最終揭患腎衰竭。醫生憶述，該名患者罹患糖尿病已有20多年，雖然其腎臟功能較為欠佳，但多年來都控制良好，未見衰退跡象；但在該次覆診中，經檢查發現其空腹血糖高達300mg/dl（正常值為少於100mg/dl），伴隨輕微發燒的情況。

經洪永祥問診，患者表示沒有任何感冒或咳嗽症狀，亦沒有任何感染性傷口，惟抽血檢查又顯示其白血球異常升高；醫生隨後為患者安排全身檢查，此時患者表示「嘴巴有點痛」。醫生檢查後，眼見患者口腔內有潰瘍情形，隨即提高警覺，並追問患者傷口由來。

用書釘剔牙造成口腔感染

該名患者透露，數日前在家中吃完晚餐後想剔牙，卻發現牙籤剛好用完，他於是把釘書針書釘弄直，充作牙籤使用，結果就在剔牙過程中不小心弄傷牙齦，造成口腔感染。

洪永祥續指，由於該名患者的感染程度嚴重，故轉介其到口腔外科進行清創手術，同時由於他患有糖尿病及腎功能欠佳，最終需住院接受抗生素治療。醫生指，用書釘剔牙的行為造成口腔感染，感染又令患者的腎功能急劇衰退，結果在治療好口腔感染後就必須接受洗腎，洪永祥感嘆表示：

恐怕餘生都得洗腎。

醫生提醒大家，千萬別輕視「剔牙」的動作，由於口腔黏膜相當脆弱，故建議選用合格的牙線，避免亂用尖物剔牙而戳傷牙齦。

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