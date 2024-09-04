陝港合作｜陝港政府簽合作協議　包括推動為一帶一路國家提供法律服務

▲ （後排左起）外交部駐港特派員崔建春、陝西省委書記趙一德、李家超和中聯辦副主任尹宗華見證（前排左起）陝西省人民政府副省長陳春江和政務司司長陳國基簽訂深化陝港交流合作協議。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超今日（4日）指，陝港兩地政府簽署深化交流合作協議，兩地相關政府部門和機構分別簽署創科、法律、經貿等的協議，推動陝港合作踏上新台階。律政司司長林定國表示，律政司與陝西省司法廳簽署《助力「一帶一路」建設法律服務合作框架安排》，深化兩地法律服務和人才培養交流合作，更好推動兩地法律服務機構為「一帶一路」高質量發展、國家企業和公民「走出去」提供優質高效的法律服務。

「陝西高質量開放合作交流會」今日（4日）在港舉行，出席的包括李家超與陝西省委書記趙一德、中聯辦副主任尹宗華、外交部駐港公署特派員崔建春。李家超指，香港一直是陝西最大的外資來源地，去年陝西實際使用港資超過6.8億美元。截至去年年底，陝西在香港成立的境外企業達90家，更有多家企業在香港聯交所上市，足見兩地合作無間。他有信心兩地在深化文化和人民交流也是大有可為。

李家超指，特區政府首次舉辦延安革命歷史考察團，組織香港的中國歷史科教師在陝西了解建國歷程和陝西考古保育的工作，香港中學生的內地考察也提供陝西行程，以延安精神和陝西豐富的歷史資源，培育香港師生的家國情懷。

林定國在社交網頁表示，會上，律政司與陝西省司法廳簽署《助力「一帶一路」建設法律服務合作框架安排》，深化兩地法律服務和人才培養交流合作，更好推動兩地法律服務機構為「一帶一路」高質量發展、國家企業和公民「走出去」提供優質高效的法律服務。他指，是陝港兩地在法律服務、人才培養等方面的首份合作安排，意義重大。

律政司準備明年在西安舉行「香港法律服務論壇2025」

合作框架安排方面，林定國指，是鼓勵加強兩地法律業界交流、推動更緊密的國際商事仲裁合作、強化涉外法治人才培養、深化法律查明研究應用，以及支持拓展兩地校際交流渠道。作為體現框架協議的首項重要措施，律政司準備明年在西安舉行「香港法律服務論壇2025」活動，推介香港國際法律及爭議解決服務。

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