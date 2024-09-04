▲ 社會福利署「殘疾人士藝術發展基金」撥款小組委員會主席區佩兒女士(中)、副主席方長發先生(左二)、社會福利署觀塘區福利辧事處觀塘區福利專員梁保華先生(右四)、觀塘區議會議員曾榮輝先生(左一)、協會成人服務管理委員會署任主席黃錦明先生(左四)、成人服務管理委員會委員周瑋瑩女士(左三)、協會副行政總裁洪淑娟女士 (右三)、協會成人服務總監許玲玲女士 (右二)以及Ms Sandy Yau, CASETiFY Head of Human Resources一同出席典禮。

香港耀能協會 (下稱協會) 上周六 (8月31日)於觀塘海濱公園發現號藝廊舉行「一手一腳藝術展」，向公眾人士展出由服務使用者所創作的藝術作品，希望帶出即使服務使用者有不同的身體障礙，仍然可以突破界限，展現才能的訊息。

協會亦在活動當天舉行了簡單而隆重的開幕典禮，並請來社會福利署「殘疾人士藝術發展基金」撥款小組委員會主席區佩兒女士、副主席方長發先生、社會福利署觀塘區福利辧事處觀塘區福利專員梁保華先生、觀塘區議會議員曾榮輝先生、協會成人服務管理委員會署任主席黃錦明先生、成人服務管理委員會委員周瑋瑩女士、協會副行政總裁洪淑娟女士及協會成人服務總監許玲玲女士蒞臨支持。

社會福利署「殘疾人士藝術發展基金」撥款小組委員會主席區佩兒女士女士在致辭時提到今次藝術展別具意義，不但能展示殘疾人士的藝術成果，同時亦可表達他們的內心世界，展現無限創意和才華，促進社會共融。

▲ 一眾嘉賓、服務使用者及義工們齊來拍一張大合照。

協會成人服務管理委員會署任主席黃錦明先生在致辭時不忘感謝「殘疾人士藝術發展基金」撥款支持今次活動以及贊助協會超過200位服務使用者參予超過300 多小時的藝術訓練，讓他們可以在不同的藝術範疇例如攝影、陶瓷、布藝上可以突破身體障礙，發揮藝術潛能，達致協會「耀承所授 卓越展能」的宗旨，今次活動正正可向大眾展示藝術創作成果。

典禮上，協會更安排學員表演彈電子琴、分享製作紗織心得，還舉行了別開生面的時裝展 (Fashion Show)，由8 位來自協會成人服務單位 - 盛康園的學員，充當模特兒負責穿著學員有份製作的藍染服飾，當中除了恤衫、帽，還有實用的手機袋及布袋等，學員精彩演出不但引來全場拍掌歡呼喝采，同時亦令典禮氣氛推至高峰。

▲ 學員們充當模特兒負責穿著學員們有份製作的藍染服飾表演時裝展 (Fashion Show)。

▲ 現場設有多個展區供公眾人士參觀。

（特約）