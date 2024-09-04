產假｜港大公共衞生學院：2020年產假增加4周後　出現現產後抑鬱症狀的婦女減少2成2

▲ 港大醫學院。(資料圖片)

港大醫學院公共衞生學院及護理學院，聯同多間大學醫學院發現， 2020年香港的法定有薪產假由10周增至14周後，產後婦女的心理健康得到顯著改善，出現產後抑鬱症狀的婦女減少22%，因情緒問題而影響照顧嬰兒的婦女則減少33%。

港大 研究團隊招募 1,414 位符合資格的母親，平均年齡為32歲，大多從事技術性職業。分別於政策實施前（2020年8月至12月）和政策實施後（2020年12月至 2022年7月）生育。

研究發現，33%的受訪者可能患有產後抑鬱症，需要進行健康評估。在這項政策實施後，出現產後抑鬱症狀的母親減少22%。(以100人計算：政策實施前為 40.2%，政策實施後為 31.5%）產後首兩個月內， 因情緒問題而影響嬰兒照護的婦女亦減少33%。

團隊指，目前香港的女性勞動人口參與率只有 52%，男性則為 64%。港大醫學院公共衞生學院臨床助理教授全劍超認為，延長有薪產假並沒有導致更多產後婦女退出勞動市場，反之更有助留住這批擁有高技術和較高教育水平的在職母親。 全劍超指出，如增加四星期有薪產假，已能顯著改善產後婦女的心理健康。

研究顯示，有三分之一的受訪者可能患有產後抑鬱症，相較其他亞洲地區和西方社會，這些估計數字均屬偏高。研究首席調查研究員Ellie Bostwick Andres指，新加坡總理宣布新增10周全額政府補貼有 薪產假，計劃於2026年延長有薪產假至30周。

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