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高才通｜蔡若蓮：倘中小學全面開放招收內地生　內地家長恐爭相報名校削本地生選擇

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發布時間： 1 小時前

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教育局局長蔡若蓮（左）接受恒大傳播學院院長曹虹（中）及副院長趙應春（右）訪問。（恒大提供）

學齡人口減少，中小學面對「縮班殺校」危機，近年同時有不同人才輸入計劃增加部分學校收生。教育局局長蔡若蓮表示，人才計劃已吸引很多內地家長，若中小學全面開放招收內地生，內地家長只會爭相為子女報讀名校，或會減少本地生的選擇。

蔡若蓮接受恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪問時表示，教育局目前是以循序漸進的方式，逐步開放非本地來港就讀。對於有議員建議教育局開放中小學招收內地生以增加生源，蔡若蓮強調，本港基礎教育定位不是產業發展，又提到若要開放招收內地生，學校質素是首要考慮，學校要先問自身條件是否具備吸引力。

她解釋，人才計劃已吸引很多希望小朋友在香港接受優質教育的內地家長，若全面開放收生，或會減少本地學生的選擇：

我們要令每一間學校都有這種吸引力，不然的話，就算有學校有很多學位剩下，都未必吸引到家長，屆時若將中小學的學額開放給非本地學生，學生會去哪些學校，大家都心中有數。而這會否令本地同學的選擇又少了呢？所以我們要去平衡。

八大非本地生限額獲放寬　優先考慮課程質素

政府去年亦宣布放寬8間資助大學本學年招收非本地生限額，由20%倍增至40%，自資院校非本地生學額則是20%，蔡若蓮表示，提高非本地生收生名額，需跟內地教育部門溝通，整個考慮不是從錢的角度出發，而是從質素角度：

當我們去審視究竟哪些院校、課程，可收非本地學生的時候，我們都是抱持著以課程的質素為最優先的考慮，以確保學生的學習體驗，讓他們在香港得到的教育是最好的。

促學校規劃國民教育　免予教師感覺「重重疊疊」

愛國主義教育推行方面，恒大引述教聯會調查指，6成教師在推行愛國主義教育時因人手不足而感到有壓力，籲教育局考慮增設專責職位負責愛國主義教育，以減低前線教師壓力。蔡若蓮指，政府近年為學校增加了不少資源，目前中、小學師生比已分別提高至約1:11及1:12，並強調培養同學國民身份認同，所有教師都是責無旁貸，建議學校做好統籌規劃，不要讓教師覺得「重重疊疊」。

她又分享作為教育局局長工作雖忙，但是非常有意義，提到教育工作要面對很多不同持份者，最大的挑戰是如何平衡不同看法和意見：「我常常都要問教育的初心是什麼，怎樣才是對學生最好，不然就很容易被不同的意見左右，或者誰大聲就聽誰。」

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