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老頑童丨秦煌行動不便住護老院護　不埋怨內地情人不探望自己

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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秦煌現在住護老院。

現年76歲的「老頑童」秦煌早前因為在獨居的青衣酒店房跌倒送院，之後入住護老院。秦煌曾重達300磅，因送院後發現有貧血、營養不良，並因身體機能不佳，以致雙腳浮腫，因此現在每周會到醫院做物理治療，而曾合作的陳煒有情有義，出錢安排按摩師每周上門為秦煌按摩。

而秦煌每天要穿尿片、隔天有職員幫他沖涼，他近日接受媒體訪問表示現在瘦掉了60磅。

老頑童｜秦煌出事後內地紅顏知己沒來港探望　堅稱冇信錯人揚言會再畀家用

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秦煌行動不便

秦煌透露現在左腳狀況較差，只能扶住支撐物站起身及扶住行兩步，但坦言沒有信心行得太耐，至於右腿包了紗布，因為腿上有個小傷口久久未癒。

不過他覺得現在住護老院比之前住酒店好，因社福機構每月給11000元住院生活津貼，可以不愁三餐，另外他亦領4000元綜援，每次「出糧」會叫院友推他落街撳錢及買零食。秦煌更坦言稱如有人不介意為他推輪椅，他亦願意去開工。

秦煌曾拍不少經典電視作品。

後悔為大女還債

秦煌表示，後悔當年賣3層樓及耗盡300萬元積蓄為失去聯絡的大女還債，更令自己由此欠下60萬元卡數，他慶幸銀行現在已沒再追債，但表示做好隨時破產的心理準備。

至於20多年、比他年齡細30年的內地情人Mary，在秦煌出事以來一直沒有探望，他卻大方表示從沒怪她，反稱因為對方落一次香港的食住費要1萬，而對方不願付、他又不想付，而且反自責是自己沒搵對方。

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內地紅顏知己已成過去

事實秦煌對Mary可說一向大方，當年Mary只36歲時早提出想生仔，可是秦煌當時拒絕，更建議對方另找人生，表明不介意女方「派帽」，萬一生完BB後由她養。

結果，秦煌哥早年錯在湖南買樓送給Mary兩母女居住，現在女方於內地有車有樓，住在護老院行動不便的秦煌直言久不久也會想起對方，但無奈稱：「俱往矣。」表示一切已是過去式。

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