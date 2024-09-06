腦退化｜失智前有明顯肢體動作變化　醫生揭4大走路姿勢是前兆10年内發病風險高

▲ 失智前有明顯肢體動作變化，醫生揭4大走路姿勢是前兆，10年内發病風險高。

【失智／失智症／認知障礙／腦退化／走路姿勢／肢體動作】人到一定年紀後，記憶力可能有所減退，甚至患上失智症。台灣有醫生提出，失智前會有明顯的肢體動作變化，若出現「4大走路姿勢」可能就是失智症的信號，且10年内發病風險較高。

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失智症｜失智前10年出現先兆

台灣重症科醫生黃軒近日在Facebook個人專頁發文指，台灣65歲以上長者的失智症盛行率為7.99%，而且隨著年齡的增加而顯著上升，尤其在80歲以上的長者中更為普遍。

他引述最近發表在《柳葉刀-老年健康》的一項研究指，一個人早在他被診斷為失智前的10年，就已經有明顯肢體動作的變化，只不過一般人不會在意。研究指出，在老年人中，肢體動作功能，例如走路的步伐型態會呈現衰退趨勢，而這些肢體動作功能的問題，會比認知障礙早出現長達10年之久。

失智症｜4種走路姿勢是失智徵兆

黃軒醫生指出，若老年人走路步態有所改變，出現以下4種走路姿勢，可能是失智症的前兆，預示著其關節系統、肌肉組織、神經系統出現病變。

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最後，黃醫生亦提醒，這些發現強調了失智症早期診斷和治療的重要性，以便在大腦老化前能夠採取措施，可能有助於延緩或預防認知衰退或失智的加速。

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失智症｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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同場加映：科學實證11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。

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