中醫｜「濕熱」可致潰瘍性結腸炎　浸大研將九種中藥材處方製藥

▲ (浸會大學提供)

香港浸會大學轄下的「中藥創新研發中心」研發新中藥複方製劑，發現九種中藥材包括黨參、薑黃等組成處方，藥理機制可抑制結腸炎的發展。團隊獲國家藥監局批准頒發藥物臨床試驗批准通知書。預計將於明年在內地開展該新藥的II期臨床試驗研究，預計在未來五年內完成大規模的臨床試驗研究。

浸大團隊表示，潰瘍性結腸炎主要分為活躍期及緩解期，現今主要的治療目標是舒緩徵狀，並維持緩解期狀態，降低復發率。而現有的潰瘍性結腸炎治療方案無法完全維持緩解及預防復發。研究團隊根據多年的臨床經驗，以九種中藥材包括黨參、薑黃等組成處方，並命名為參苓潰康顆粒。適用於潰瘍性結腸炎的緩解期，以脾虛失運為主，兼濕熱的患者。

團隊於香港進行的臨床研究顯示，病人服用湯劑後，表現良好的耐受性，且沒有不良反應。一系列基礎實驗研究，顯示該藥透過改善腸道的耐受性微環境，包括誘導調節性 T 細胞的分化和減少結腸中的炎性巨噬細胞，以及增強在細胞間連接區域的緊密連接蛋白，以抑制結腸炎的發展。

中心將於2025年在内地開展一項隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床研究，以確定參苓潰康顆粒在潰瘍性結腸炎緩解期患者的療效和安全性中心助理教授陳可瑜表示，中心預計在未來五年內完成大規模的臨床試驗研究，以驗證 CDD-2103對潰瘍性結腸炎患者的安全和治療效益。收集足夠的安全性和療效數據後，中心將向藥監局提交新藥批准申請，以獲得該藥物在市場的銷售許可為目標。

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