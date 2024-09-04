國泰航空｜國泰：周四至周六再取消11對短途航班　預料毋須再額外取消

▲ (國泰航空)

國泰航空表示，旗下A350 機隊的維修進度理想。需更換引擎輸油管的15架A350航機，已修復當中6架，並可投入運作。國泰航空將繼續維修其餘9架航機，預計於本周六（9月7日）或之前恢復運作。

繼早前宣布取消的航班，國泰航空預計於9月5日至7日期間將額外取消11對來回短途航班。已通知所有受影響顧客，並按情況提供國泰航空或其他航空公司的航班選擇。國泰航空已增加顧客服務中心及機場的人手，務求更妥善為受影響的顧客提供適切協助。

國泰航空預期毋須再額外取消航班。連同早前宣布取消的航班，國泰航空於9月2日至7日期間，合共取消了45對來回航班。除9月2日的一班長途航班外，所有取消的航班均為短途航點。國泰航空謹就事件帶來的不便向顧客衷心致歉，並感謝他們的體諒。

營運及航空服務總裁麥皓雲表示，是次A350航機引擎零部件故障為全球首例，因此對國泰而言，這是一個重大的挑戰。他稱，短時間內全面檢查及維修所有A350航機是一項艱巨任務，亦因是次事件而影響出遊顧客致歉。國泰所有決定都以顧客及員工的安全為首要考慮。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】