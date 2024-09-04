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國泰航空｜民航處周二與國泰工程部會面 周六前需再取消11對航班

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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(國泰航空)


國泰航空一班由蘇黎世折返的空中巴士A350型號的客機，懷疑引擎燃油噴嘴出現問題，為全球首例。民航處表示高度關注，並於周二與國泰工程部會面。至於國泰再檢查後，確定15架航機需更換引擎輸油管，當中6架已完成修復並可投入運作。不過9月5日至7日期間將額外取消11對來回短途航班，預料為因事件最後一批需取消的航班。

國泰早前已取消了至少34對短途航班，連同最新取消的航機，合共取消了45對來回航班。國泰航空表示，預期毋須再額外取消航班。除9月2日的一班長途航班外，所有取消的航班均為短途航點，謹就不便向顧客致歉。

國泰亦提到，已通知所有受影響顧客，並按情況提供國泰航空或其他航空公司的航班選擇。國泰航空已增加顧客服務中心及機場的人手，務求更妥善為受影響的顧客提供適切協助。

營運及航空服務總裁麥皓雲表示，是次A350航機引擎零部件故障為全球首例，因此對國泰而言，這是一個重大的挑戰。他稱，短時間內全面檢查及維修所有A350航機是一項艱巨任務，亦因是次事件而影響出遊顧客致歉。國泰所有決定都以顧客及員工的安全為首要考慮。

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​民航處發言人表示，周一收到國泰通知後向國泰航空提出監管建議，並於周二與國泰航空工程部管理層會面，以掌握最新調查及維修進度。處方曾派員實地視察涉事的引擎和在場監察該航空公司對其A350機隊檢查的情況。

​民航處亦表示，已主動聯絡及通報相關單位，包括歐洲航空安全局、涉事飛機和引擎製造商等。會繼續與相關單位保持緊密聯繫，並密切跟進調查進度，適時作出進一步行動，確保航空安全。

 

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