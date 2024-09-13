超市大搜查｜高糖增患心血管病風險　49款非高糖樽裝飲品名單

▲ 高糖增患心血管病風險，49款非高糖樽裝飲品名單。

【樽裝飲品／飲料／高糖／低糖／無糖／代糖／肥胖／心血管疾病／】不少人會喝樽裝飲品解渴，但市面上許多飲品都含有大量糖分，尚營坊澳洲註冊營養師Sylvia接受TOPick訪問時指出，過量攝取糖分容易造成肥胖問題，甚至增加患心血管疾病的風險。為此，TOPick最近檢視市面上常見的樽裝飲品，整理了49款「非高糖」名單。

最新影片推介：

樽裝飲品｜49款非高糖樽裝飲品

Sylvia指出，根據本港衞生署，每100毫升飲品如果糖分超過7.5g就視為含高糖分的飲品。世衛建議，一個每日攝取2,000卡路里的成年人，不應攝取超過50g的「遊離糖」；若想更健康，世衛建議每日攝取少於25g的遊離糖，相當於6茶匙的糖。當然，Sylvia會建議大家選擇無糖飲品。

她提到，遊離糖並無營養價值，人的身體無需從糖分中攝取額外的卡路里，如果攝取過量糖分，可能會增加熱量的攝取從而增加體重，容易造成超重或肥胖問題。而超重或肥胖問題會增加患心血管疾病、二型糖尿病，以及某些癌症風險。

無糖：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

低糖：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

非高糖：

樽裝飲品｜挑選樽裝飲品小貼士

Sylvia建議市民在選購飲品前，應先查看飲品包裝上的成分表，若成分表上含有葡萄糖、濃縮蔗汁、濃縮果汁、蜜糖、糖漿這些成分，就代表該飲品添加了糖。當這些成分排在成分表越前的位置，就代表成分越多，所以應該盡量避免選擇。

另外市民要小心誤墮陷阱，雖然現時市面上部分飲品標榜無添加糖，但並不代表該飲品不含糖分可以無限飲，例如市面上一些果汁，雖然它標明無添加糖，但果汁本身其實已經含有果糖，一杯無添加糖的橙汁或蘋果汁，已經相當於3個中型橙或蘋果的糖分。

而本身患有糖尿病的患者更加要小心，因為在製作果汁的過程中，水果裡的纖維和抗氧化物或維生素會被破壞，減低了水果原先的營養價值，令果汁的升糖指數提升，導致糖尿病患者的血糖升得更高、更急，因此糖尿病患者應該盡量減少飲果汁。

市面上還有部分飲品標明低糖，但要小心低糖亦不一定代表健康。根據食物安全中心的營養標籖指引，每100毫升飲品如果糖分不超過5g，即為低糖。有些飲品雖然符合低糖的標準，但如果一支飲品有500毫升，若全部喝完，其實也喝了不少糖分，例如市面上一些低糖飲品，每100毫升含有4.8g糖，即如果喝了整支500毫升，其實已經喝了24g糖，相當於6茶匙的糖。

更多相關報道：【高糖陷阱】果汁汽水含14粒糖日飲一支易致肥 營養師拆解常見樽裝飲料高糖陷阱

常見樽裝飲品含糖量

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理常見的樽裝飲品含糖量，其中蔬果汁含糖量驚人，日飲一支容易致肥。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

樽裝飲品｜不同飲品需要注意不同地方

零糖飲品

近年市面也有愈來愈多添加了甜味劑（代糖）的零糖飲品，標榜無卡路里，但其實是用甜味劑來取代糖分提供甜味。糖尿病患者對於攝取碳水化合物會有所限制，但因為甜味劑不會被消化，所以不會影響熱量攝取以及胰島素的血糖水平。所以對於糖尿病患者，甜味劑是比較適合取代蔗糖為食品添加甜味。同時，減肥人士也可以藉著喝少了糖分的飲品，攝取更少糖分，從而減少卡路里的攝取。

Sylvia提醒，雖然代糖無卡路里，但部分人不太接受其味道，另外也有些人喝了某些代糖可能會出現腸胃不適，過量攝取的話可能會出現腹瀉。因此，市民盡量不要過量飲用代糖飲品，以及代糖的甜度較高，會令大家改變了口味，不自覺地更加嗜甜，長遠來説增加了進食高糖食物或飲品的機會，從而導致增磅。

因此，她建議如果想要有減肥的效果，就要改變飲食習慣，儘量減少進食含天然糖分或代糖的食物，最好以清水、水果清茶來代替甜味的飲品，以及多吃蔬果這類天然的食物來減低對甜味的欲望，效果會更好。

奶茶

另外，雖然市面上也有低糖的奶茶，但奶茶的致肥元兇其實不是糖分，而是脂肪。因為大多數奶茶，尤其是港式奶茶加入了植脂淡奶，淡奶屬於濃縮奶，其脂肪含量比全脂奶高2.5倍，當中有一半屬於飽和脂肪，當過量攝取飽和脂肪就會增加患上高膽固醇的風險，長遠影響心臟血管健康。

因此Sylvia建議市民在選購樽裝奶茶或包裝奶茶時，要留意當中的糖分之餘，還要留意脂肪含量及成分表是否含有植脂淡奶；如果是西方的英式奶茶這類飲品，也要留意成分表是否含有全脂奶，全脂奶也是較高飽和脂肪，同樣會增加心血管疾病、高膽固醇的風險。

咖啡

至於咖啡，同樣地在選購牛奶咖啡，例如拿鐵、卡布奇諾這類飲品時，都要在留意糖分的同時，還要檢查是否含有全脂奶的成分。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5