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遺愛人間丨24歲醫生車禍亡遺愛人間 捐贈器官讓5人重生 父母：最後一次救急扶危

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

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【外科醫生/車禍/遺願/捐贈器官/遺愛人間】好醫生遇車禍亡，家人忍痛捐贈器官遺愛人間！重慶一名24歲男外科醫生，日前不幸遇上車禍，最終搶救不治離世。其雙親雖飽受悲痛，但想到愛兒生前樂於助人的性格，於是決定把他多個器官捐出，成功令5名病患重獲新生。

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Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

綜合內地傳媒報道，24歲男外科醫生羅嗣政2年前從醫學院校畢業後，便於雲陽縣一家醫院當上醫生，一直十分熱愛工作。不幸的是，他於8月4日駕駛電單車外出時，遇上了嚴重車禍，父母趕到醫院時，他已經陷入重度昏迷，最終搶救不治離世。其雙親有感愛兒生前對自己救急扶危的救人工作十分引以為傲，經過反覆的考慮後，最終決定將兒子的1枚肝臟、2枚腎臟、1枚心臟、1枚角膜等，全數捐出，助5名患者重獲新生。

「他覺得當醫生可以去救別人，是能真真切切幫助到別人的，我們都為他感到驕傲。這次捐贈，就相當於是他最後一次救急扶危了。」

8月11日，羅嗣政父母在重慶市紅十字會器官捐贈協調員的見證下，簽下了同意書，替兒子在這世間留下了一份特別的禮物。

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同場加映: 捐贈器官｜妻猝逝遺愛人間捐器官　港男忍痛按遺願救6人　「可以幫人是好事」

  • 53歲男子何健榮​，其妻於2018年進行腦血管瘤支架手術時，因併發腦出血，腦幹死亡。為了完成太太的遺願；他最終成功將太太6個器官捐贈。
  • 「大愛恩人秋祭」儀式中，有3名器官受贈者亦於現場分享感受，坦言非常感謝捐贈者大愛拯救。
  • 「大愛恩人秋祭」儀式中，有3名器官受贈者亦於現場分享感受，坦言非常感謝捐贈者大愛拯救。

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