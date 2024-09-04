公屋氣窗｜圍封氣窗涉及53條屋邨　圍封準則及理由曝光

▲ 公屋舊樓大廈部分氣窗，面向走廊及其他單位，須用防火板圍封。（資料圖片）

【公屋／氣窗／房屋署／圍封氣窗／通風】房屋署證實即將開展工程，以防火板圍封舊式公共屋邨走廊的單位氣窗，涉及53條邨、約240幢樓宇，首階段將於鑽石山富山邨展開，然後輪到觀塘和樂邨等屋邨，居民毋須承擔費用。

據了解，這53條屋邨舊樓，每個樓層都有條長長走廊，單位分布於左右兩邊。一旦失火，濃煙可竄出走廊，再透過氣窗竄入鄰近單位，有消防風險，須按法例要求用防火板圍封氣窗。至於其他舊式屋邨，例如單位雖有氣窗，但走廊的另一邊是通風天井或圍欄的話，就毋須圍封，即維持原狀。

▲ 公屋舊樓大廈部分氣窗，面向走廊及其他單位，須用防火板圍封。（招國偉fb）

房署：自行圍封未必有用

房署發言人引述消防工程顧問指出，須開展工程的單位，氣窗面向公共走廊，而走廊並沒跟逃生樓梯分隔，氣窗也未能有效防止煙霧或火焰通過。雖然有居民因私隱、隔音或防盜等原因，近年已自行用物料圍封氣窗，但這些物料未必具有足夠耐火時效。

房署經詳細研究、跟屋宇署和消防處磋商後，最終敲定以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗，涉及53條屋邨約240座樓宇。

公屋氣窗｜圍封氣窗或９月起房署執行 舊式公屋租戶呻唔通風

房署認為，涉及的住宅單位均設露台或窗戶，提供足夠天然通風及採光。房署已考慮圍封工程的技術細節及施工程序，確保在一般情況下，工程可在單位外完成，居民毋須留在單位內配合，亦毋須承擔費用。

房署3月至6月分別收到屋宇署和消防處，就當中涉及的3條屋邨共8座樓宇回覆接納建議工程方案，隨即安排工程先於富山邨開展。屋邨管理處除了會在工程前，在受影響樓宇的地下大堂及樓層張貼通知，亦會展示圍封百葉窗的模型樣板，發信通知受影響住戶。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】