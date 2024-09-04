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親子自駕遊｜港爸日本自駕遊超速被拒入境　以為交錢無事「發爛渣」恐入黑名單一世

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撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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港爸日本自駕遊超速留案底被拒入境，自以為交罰款無事「發爛渣」。

【親子自駕遊/日本自駕遊/日本親子遊】不少香港家庭到日本親子旅遊，都會選擇自駕遊，可以彈性安排行程外，照顧小朋友亦較為方便，不過爸爸開車時要注意當地交通規則，一不小心隨時整個行程要取消！近日有網民在社交平台分享，自己有客人因曾在日本超速駕駛而被拒入境，導致一家四口要取消行程，更要求酒店賠償，事件曝光後惹網民熱議。

日本自駕遊｜港人因日本自駕遊超速被拒入境

該名網民於Facebook群組「日本自駕遊情報分享專區」發文，表示昨日（2日）他到關西機場接一家四到日本旅遊的港人，但等了2個小時仍未見蹤影，其後接獲客人電話才得悉，他們被帶進「小黑房」，被入國管理局拒絕入境。

被拒入境的原因為一家四口中一名港爸，上次到日本旅行自駕遊時超速50公里，被警察罰款並留有紀錄，相關部門通知入國管理局，因此今次便被拒入境。樓主指該名港爸承認以往有超速駕駛，但當時已繳交罰款解決事件，「租車公司都話交咗罰款就無問題」，又表示自己花費不少金錢預訂餐廳酒店，日本無權拒絕他入境，又懷疑職員濫用權利，侵犯人權，更要求樓主「快啲死入嚟搞掂佢」。

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由於樓主只是司機，無權處理事件，因此他建議該名港人聯絡領事館或由中國外交部。最後，據樓主所指一家四口「唔入境飛返香港」，並向旅遊保險索償。樓主又提到，不少人以為持有國際車牌不會被扣分停牌，所以就任意妄為，但實際上「拒絕過你入境，最少5年內你都唔使再嚟。嚴重情況下黑名單你一世」。

同場加映：乘客被拒絕登機的9大理由

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日本自駕遊｜網民批港人「自作孽」

帖文一出引起網民討論，有人指該名港人是「自作孽，不可活，大快人心」，又指該事件可以警惕不少自駕遊人士在其他地方「亂Q咁嚟」，也有人表示「港台好像是日本租車界最多事故的海外遊客，嚇怕日本人了吧」、「全世界入境處權力都是這麼大 可以無理由拒絕入境，不需要解釋」、「咁既態度，好支持日本唔俾佢入境，最好係永世」、「難怪公路限速80，快線架架130」。

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日本自駕遊｜高速公路超40公里已屬危駕

根據日本保險公司ZURICH整合警視廳的資料指，在日本普通道路超速行駛30公里以上、高速公路超速40公里以上，已屬危險駕駛，會被即時扣6分並停牌，同時會留有犯罪記錄，而罰款金額可能高達10萬日圓（約5,360港元）。雖然國際車牌並沒有扣分機制，不過事件中被拒入境的港人超速50公里、或留有案底，被日本當局拒絕入境實屬正常，需3至5年才能再次入境。

日本，普通道路超速行駛30公里以上、高速公路超速40公里以上已屬危險駕駛。（ZURICH網站截圖）

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