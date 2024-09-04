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視后丨胡定欣生日獲「將軍澳福利會」慶祝　豹哥留言有暗示

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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定欣生日快樂！

視后胡定欣於9月9日生日，圈中人緣甚好的她獲得「將軍澳福利會」的好友為其提早慶生，當中包括單立文夫婦、袁偉豪夫婦和陳山聰夫婦。

視后慶生丨胡定欣相隔十年再赴上海辦影迷聚會　見證粉絲由小妹妹變身人母

好友為其慶生

相中見豹嫂與定欣頭貼頭合照，之後再齊齊影大合照留念，而他們亦相當有心預備了一個別出心裁的蛋糕，寫上滿滿的「福」字，豹嫂更發文表示：

因為妳正日生日要離港工作

所以村民決定提早幫妳慶生

祝小霸王 @nwuuu

生日快樂 身體健康

紅紅火火 花開富貴

We love you loadss

其實他們一班好友感情要好，當中「村民」生日，也一定齊齊慶祝，其實早前定欣已與一班粉絲提早慶生，現在也獲好友慶生，相信她必定很滿足。

點擊圖片放大
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預告工作中度過

據知定欣將到橫琴拍電視電影，與譚俊彥演夫妻，劇情講述婚後兩性夫妻關係，即表示今年生日定欣將會在工作中度過。

而豹哥亦有留言「大個女啦，自己識做啦…… 唔使我畫公仔畫到出腸啦」非常搞笑，網民指個個都一雙一對，笑指豹哥應該叫定欣快點「搵個伴」。

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