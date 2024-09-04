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最後階段丨人臨終前發出痛苦「嘎嘎聲」 安寧護士親揭瀕死4階段真相

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【臨終/嘎嘎聲/死前聲音/分泌物/】人死前除迴光返照外，原來亦會發出一些嘎嘎聲（death rattle）。有安寧護士列出人在自然死亡前往往會經歷「4大階段」，其中包括喉嚨發出詭異的「嘎嘎聲」。

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專職安寧服務的美國護士Julie McFadden早前於抖音上載影片,分享人在自然死亡前會經歷的4個階段，並希望藉此幫助家屬為失去親人做好準備，她表示「死亡是個過程，由跨越6個月的4個階段組成」。

第1階段：死亡的第1階段（死前半年）

瀕死之人會感到疲倦、昏昏欲睡，飲食的量相較平時也有明顯的減少，另亦會減少社交活動。

第2階段是「失去力量」：死前3個月

除出現明顯衰弱跡象及力量下滑，出家門變得更困難且一整天飲食的量或更少，睡眠時間比醒著的時間多。

第3階段是「過渡」：死前1個月左右

人們通常會開始出現幻覺，包括死去的親人、愛人和寵物等等，有趣的是這時有些人會突然起身、與家人正常交談，甚至宣稱自己看見「死去的父親在角落微笑」，還會有「我很快就會被接走，不用擔心」的言論。

第4階段是「即將死亡」

這是最後階段，也是最可怕的階段，「你所愛的人可能會完全失去知覺，無法攝取任何食物或水，這個情況可能會持續幾天，他們還會大小便失禁」。
 
另臨終前呼吸也會發生變化，代謝變化也會導致皮膚顏色改變，還有聽起來令人毛骨悚然的嘎嘎聲（Death Rattle），Julie解釋，

這實際上只是唾液聚集在喉嚨後方，因為嘴巴是張開的，呼吸的空氣會通過唾液並導致咯咯聲，雖然聽起來令人不安，但這是死亡的一部分。

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