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高官外訪｜晤澳洲儲備銀行行長　陳茂波：期待推動更多跨境合作

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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財政司司長陳茂波到訪當地一家專注於癌症診斷的生物科技企業，聽取了公司管理層簡介業務。（政府新聞網圖片）

正在澳洲悉尼訪問的財政司司長陳茂波，今日與澳洲儲備銀行行長會面，向對方介紹香港在金融監管和發展方面的工作，並表示期待與澳洲儲備銀行保持交流，推動更多跨境合作。

陳茂波上午再拜會中國駐悉尼代總領事王春生，講述了香港的最新發展和前景。雙方也就涉及中澳關係的不同範疇，以及促進香港以至粵港澳大灣區和澳洲合作等議題進行深入交流。

其後，陳茂波跟澳洲金融科技業界組織FinTech Australia以及10間在當地從事金融科技的企業代表會面，向他們闡述了香港在推動金融科技蓬勃發展上的策略，詳細回應這些企業關於在香港發展業務、規管要求、如何更好籌集資金和尋找合作夥伴等具體問題。

另外，陳茂波在下午到訪當地一家專注於癌症診斷的生物科技企業，並鼓勵該企業來香港設立據點，積極考慮在香港上市，透過香港的籌融資平台壯大業務。

陳茂波聽取了該公司管理層簡介業務，亦介紹了香港發展成為醫療創新樞紐的政策方向，包括建立「第一層審批」制度、在落馬洲河套地區發展面向大灣區的臨床實驗服務等，以及港府吸引重點科研企業落戶的政策措施。

責任編輯：戴朗希

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