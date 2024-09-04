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大學生文化｜疑大學生Ocamp玩扮演重傷病人　街頭開大食會被嘲似「青山病友」聚會

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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疑似大學生Ocamp玩扮演重傷病人，在街邊聚集開大食會。

【大學生/迎新營/Ocamp/病人】近日社交平台流傳多張照片，一群年輕人模仿重傷患者街邊開大食會，部分人甚至坐在輪椅上，頭上綁著繃帶，場面看起來相當「慘烈」。這一行為引發了網友的討論，有人認為這些學生疑似進行Ocamp活動，亦有指這行為會對真正的病人感受造成不適。

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大學生Ocamp｜便利店門外「病友聚會」

小紅書早前流傳多張病友聚集會，10多學生身穿同款「病人服」模仿重傷患者，部分人甚至坐在輪椅上，頭上綁著繃帶，他們自備桌椅於摩頓台附近便利店門口開大食會，邊喝咖啡邊吃三文治，有網民更在店內拍下他們購買食物的相片！

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大學生Ocamp｜道具夠迫真

其中有人手扶拐杖、坐輪椅、右腳打石膏、頭綁繃帶、手臂受傷包紮等，儼如經歷一場嚴重事故般，場面相當「慘烈」！雖然造型如重傷患者，但大部分人都行動自如，繃帶亦綁得不夠專業，輪椅車的包裝紙更還未撕下。有網民猜測，扮病人是大學生舉辦的Ocamp「迎新營」活動之一！

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大學生Ocamp｜網民稱活動似Halloween

有網民估計，扮病人的想法有機會是與護理學系相關的課題，大讚Ocamp可以扮病人「好正」、「呢個造型啱Halloween party」、「Ocamp有輪椅坐騎其實對我好吸引」。但有網民質疑其背後的意義和影響，活動可能會對真正的病人感受造成不適，不夠尊重病人及其經歷，「這是香港大學生質素！」、「我以為青山逃出來聚會。」

大學生文化｜甚麼是Ocamp「迎新營」？

Ocamp（Orientation Camp）是香港各大學為新生舉辦的迎新營，旨在幫助新入學的學生適應大學生活，結識新朋友，並了解校園文化。這些營會通常由學生組織，並包括各種活動，如團隊建設遊戲、社交活動和講座等，以促進新生之間的互動和交流。這些主題不僅反映了學生的興趣，還有助於創造一個輕鬆和有趣的環境，讓新生能夠更快融入大學生活。

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大學生文化｜Ocamp惹爭議

近年來，Ocamp也引發了一些爭議，特別是有關性騷擾和霸凌的指控。學生們反映在某些活動中存在不當行為，並呼籲大學加強對這些活動的監管，以確保新生的安全和尊嚴。這些問題促使一些大學重新評估Ocamp的運作方式，並考慮如何改善新生的迎新體驗。

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