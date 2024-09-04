策展消息｜巴黎奧運閉幕式設計師連乘熨燙品牌出別注產品　亮相香港國際時尚匯展

▲ SMART U 智能熨燙系統機 （Germanier別注版）。（周美好攝）

瑞士設計師Kevin Germanier於2024巴黎奧運會閉幕式上創作的2萬顆珠子的金色唱片旅行者，以及為懸浮鋼琴家Alain Roche設計由200個VHS錄影帶製成的套裝，大家一定有深刻印象。今次Kevin Germanier與熨斗品牌Laurastar合作，在目前於香港會展舉辦的香港時裝界盛事香港國際時尚匯展（CENTRESTAGE）推出限量獨家系列Laurastar專屬設計產品 Capsule Collection，全球限量100部，每款產品均有獨立編號。

▲ SMART U 智能熨燙系統機 （Germanier別注版）。（周美好攝）

Kevin Germanier設計的產品採用最新時裝幻彩色系，每一件產品獨一無二，全人手組裝，由環境光綫的角度營造多色調的變化，活動現場即可親身目睹，不容錯過。同時Laurastar 將演示以皇牌熨斗針對難燙的名貴、高質面料的處理方法， 即時輕鬆解決所有熨燙問題。

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Laurastar在蒸汽系統及熨斗界亦赫赫有名，產品採用了尖端技術，由工程師們特別開發，手工精心組裝，其中90%的零件都是經過翻新再利用。Laurastar也是高級時裝的長期合作夥伴，透過獨特DMS微細乾蒸氣技術、頂級熨燙產品來提升所有紡織品的品質