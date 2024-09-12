正向教育︱港爸建立平台輔導基層兒童運動 讓數百名基層兒童免費受教

週末下午，照例歐文約了好友凱利、馬可和尼柯到街頭的球場打籃球，球場另一端也有幾個孩子在玩球，歐文就叫他們一起來打一場。

那三個孩子走了過來。凱利他們都呆住了 只見他們都沒穿球衣，身上只是——普通的恤衫和短褲，衣衫和脚上的球鞋都是很陳舊的，有一個孩子的右鞋還露出了大腳趾！

歐文介紹說：「這是强仔和他的朋友。他們打得不錯呢！ 」

尼柯主動站出來當裁判。三人一隊開戰了。

强仔身手很靈活，其餘兩人就 麻麻 了。但是他們都很投入，精神奕奕，雙眼發光，緊張地追逐著每一次球路。看來他們很少與人開戰，沒有合作比賽經驗。結果是不言而喻的，20：3，歐文他們大勝。

强仔說：「喲，快五點了，我要去還球了！ 原來他們的球是借來的。」

歐文回家，但是心頭並不平靜。

歐文擁有各種球類、球拍，各種玩具文具、模型，想用想玩就隨手拈來；打球換上漂亮的合身的球衣球褲 都是平常事。但今天看到的是：愛打球的孩子……卻沒有自己的球、沒有合適的球衣褲；他們練得少，沒人指導，水平自然就差，但是打球時他們的興奮情緒、眼中閃爍著的熱情 也與歐文他們一模一樣！ ……

歐文對弟弟歐斌説了今天球場的事和自己的感受，他説： 我在想，我們能不能幫幫他們？這個區内有不少像强仔那樣的孩子，很喜歡運動，但是沒有條件練習，也沒人教他們。我們有一些多餘的球類，課後也能抽一些時間，能不能在小範圍内定期訓練他們？

「哥，你想得真好，我贊成！但是不能只靠我們倆，要多幾個人來一起做。 」

「對，凱利他們幾個肯定可以幫手。 歐文很有把握。」

凱利他們三人不僅同意，還提出了很多好建議。

這四家的父母是鄰居和朋友，他們非常贊同孩子們做義工幫助基層小孩。歐爸爸說社會上有很多好心人，主張建立一個平台，聯絡更多人來一起輔導基層兒童運動。說幹就幹，平台建立了，台長歐文，歐爸爸作技術指導。

一年來戰果輝煌，碩果纍纍！

他們成功獲得了多間社區中心的合作、幾十名義工的響應，舉辦了多項康樂體育活動，巡迴多區作球類義教，開辦籃球足球羽毛球乒乓球訓練班和同樂日，讓數百名基層兒童免費受教。

在此期間，四名少年學會了攝影拍照配樂製作宣傳片，在多人場合能大膽宣講介紹平台，説話大聲了、上台不怕羞了、性格變開朗了、學會有計劃地安排時間了，日子一天比一天過得開心，臉上的笑容更真誠更燦爛了 父母們欣喜……地看到孩子身上的變化、看到他們在助人活動中一步步成長，衷心感謝社會各方對孩子的支持 ……

愛心滿滿的社會，到處是陽光和微笑。

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