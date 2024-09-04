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美麗40路丨馬麗如獲Jeffrey劉俊謙加持　洪淑燕被評判指內在年齡似女兒Sica

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 34 分鐘前

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30號文芷苓(校長)坦然自己由頭髮開始, 以至臉上任何部位都整過容。

由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》，在昨晚（9月3日）播出第2集，繼續有16至35號參賽者出場。

當中19號陳雅慧（仙迪）在海選時，駱振偉（Thor）只看到寄來的泳衣照已忍不住說：「佢都搏殺喎！」而當阿雪問到仙迪穿泳衣應該無問題時，仙迪立即充滿自信地笑稱：「等緊呢個環節好耐，等咗廿年喇！」

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駱振偉海選時看見19號陳雅慧寄來的泳衣照禁不住指她夠搏殺。

美麗40路丨馬麗如獲男神關注

這一組各評判需要競猜哪一位的社交媒體帳號最多followers，而貼士就是16號馬麗如（Taylor）的社交媒體帳號被魏浚笙（Jeffrey）和劉俊謙follow，17號黃捷穎就被吳保錡和Ben Sir歐陽偉豪follow，而19號陳雅慧（仙迪）就被ERROR肥仔follow。

最後結果是有Jeffrey和劉俊謙加持的馬麗如，以48500個followers力壓同組參賽者。

16號馬麗如的IG魏浚笙也有follow。

美麗40路丨Sica媽咪夠搶鏡

而26號參賽者洪淑燕（榴蓮洪）則是何洛瑤（Sica）媽咪，海選時被問到人生最大成就是甚麼，洪淑燕坦言是「生咗個女」，事後Sica拍片尷尬回應：「真係好多謝佢，都⋯⋯都好尷尬好肉麻，我哋屋企不嬲唔講呢啲㗎。」

洪淑燕面試時還表示：「覺得自己得60幾歲命，應該都係活多10幾年，所以有咩想做就做埋佢囉。」引得評判大笑之餘，還被評判笑稱：「內在完全唔似50歲，同Sica差唔多。」

陳子豐直言26號Sica媽咪洪淑燕內在和Sica差不多，完全不像50歲。

美麗40路丨劉明軒被懷疑整容

這一組評判需競猜哪幾位參賽者面部有做過微調，Vivian自稱：「睇呢啲幾拿手，譬如微調過下巴，摸落去會好硬。因為自己畀人摸得多，成日都畀人話你個下巴係咪整過？」

其餘3位主持隨即紛紛試摸Vivian下巴。30號鋼管舞學校創辦人文芷苓（校長）自爆自己由頭髮開始，以至臉上任何部位都整過，更揚言今時今日整容已不是甚麼大不了的事。

劉明軒自稱常被人懷疑整過下巴，於是3位主持紛紛試摸她下巴。

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