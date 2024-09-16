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正向教育︱男生讀書壓力有輕微自殘行為 院牧鼓勵父子對話解開心鎖

育兒資訊

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

病房護士代少年人M的父母找院牧探望M。

病房中見到父母陪伴著M，父親讓出座椅給院牧。

院牧：「M，你今天怎樣呀？」

M：「OK啦！」

母親：「他發燒未退，所以未能出院！原本這個星期是考試的，但現在要身體狀況好些再打算，可以安排補考的。」

院牧：「你是否一心預備考試，現在未能與同學們並肩作戰而感到失望？」

M微微點頭，轉了去另一邊，不想對話。

之後都大約有五分鐘的對話及關心，在此不詳述。

院牧邀請M父親到病房外傾談，對話中知道M在讀書壓力中有輕微自殘行為，最令父母擔心的一句話：「你帶我返現實啦！」。父親說了這話也禁不流下眼淚，院牧專注聆聽、以同理心回應，也問他所理解孩子的「現實」是代表什麼？他擔心孩子有幻覺，不知自己在哪裡，彷似活在另一個世界般。院牧肯定M在對話時是正常無異的，所以也鼓勵父親可直接了解M所表達的「現實」其實是什麼，更加肯定父親已盡自己的能力陪伴同行，因為從對話中知道父親與M的關係是好的，最重要是建立信任、安全感及全然的接納，這樣，孩子便會願意將自己所思所想也樂意分享。

在心靈關懷服侍中，能夠與一個陌生人建立到信任，願意聆聽對方的故事，一同去面對是一份恩典。期望我們每一個人都能成為別人的訴說對象，不帶任何的批判說話，不將自己的價值觀強加於人，一份真正的尊重是十分重要的。

M在第二天早上可以出院，父親致電說：「我一定要打電話多謝你，我問了孩子<現實>是什麼意思，M回答是可以回家及返學，我和太太都放心了，多謝你願意花時間給我們。」

心願靠著上主所賜的力量，在我所接觸的及服侍的人當中，都感受到上主的施恩憐憫，對生命多一份的反思，以致生命能被建立。
 

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撰文 : 余孝國院牧 香港私立醫院院牧事工主任

欄名 : 寫滿愛愛滿瀉

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