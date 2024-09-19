正向教育︱生命難免起伏高低 學會放手困境不會是永遠
育兒資訊
發布時間： 59 分鐘前
最後更新： 58 分鐘前
每當遇上苦被煩惱困擾的朋友，我總喜歡送他/她以下的詩:
上帝賜與我兩個盒子，祂說:
把你的悲傷放進黑色的盒子，把你的喜樂放進金色的盒子。
我遵從衪的話，在兩個盒子裏放進了我的喜樂和悲傷。
金色的盒子一天比一天重，黑色的盒子卻輕盈如昔。
我好奇的打開了黑色的盒子，想知道這是為什麼?
在黑色盒子的底層，我看見了一個洞，我的悲傷便是從這裏溜走。
我指著那洞，若有所思的問上帝:
我的悲傷都跑到哪裏去了呢?
衪溫柔的笑著回答:
我的孩子，都在我這裏呢!
上帝呀，為什麼要給我兩個盒子? 為什麼一個是金色，另一個是黑色而有洞?
我的孩子，金色的盒子讓你數算恩典；
黑色的盒子讓你學習放手!
生命難免起伏高低，感恩的心就是那金色的盒子，不斷數說生活大小喜樂和恩典的人，心裏豐足富裕，自然有力量面對逆境。
造物有情，為那黑色的盒子開了一個洞，不讓悔疚和仇怨沉積成為前進的包袱。
學會放手，困境就不會是永遠的了，
柳暗花明，絕境中總有出路!
(文章收錄在: 遇上上快樂的自己 出版: 亮光文化)
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撰文 : 何巧嬋
欄名 : 寫滿愛愛滿瀉