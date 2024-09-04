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外遊注意｜酒店房間死過人點處理？ 前房務員親解9大迷思揭1種情況下唔會換床單

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

有自稱前房務員的港男在網上分享工作經歷，並拆解酒店9大迷思。

【酒店／酒店房／酒店迷思／房務員／酒店用品／床單／小費】港人一年四季都愛旅行，對住宿的地方自然也需要好好把關。有自稱前酒店房服務員的港男曾經在網上發文，大方分享自己的工作經歷，並解答9大常見的酒店迷思，幫助市民更了解酒店房的運作。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

該名港男早前在社交平台連登討論區發文，表示自己曾分別在3星、4星及5星酒店任職房務員，負責收拾酒店房間。雖然已經轉行，但樓主亦有不少見聞可以分享，當中包括以下9大最常見問題，了解後或有助市民入住時更舒適。

當中提到酒店房最污糟地點;毛巾、熱水壺及水杯不宜使用？3. 哪些物品可以帶走？酒店房間死過人如何處理？以及3. 哪些物品可以帶走等，

詳情請看組圖:

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同場加映：鬼月禁忌︱農曆七月鬼門開 必睇酒店11大禁忌 入房緊記要做這1步

有些人住酒店時都會習慣先敲門才入房，TOPick整合出11大酒店禁忌迷思，包括住酒店切記住尾房等，現為大家拆解各個傳說禁忌的真相。請點擊組圖：

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