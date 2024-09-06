超市大搜查｜消委會推介25款4星枕頭　化學安全/舒適度/耐用性比拼　一款$100乳膠枕更勝$880貴價貨

▲ 消委會推介25款4星枕頭，一款$100乳膠枕更勝$880貴價貨。

【枕頭／乳膠枕／寢具／睡眠用品／家具／超市大搜查／香港消委會／澳深消委會】枕具對維持優質睡眠尤其重要，澳門及深圳市消費者委員會（澳深消委會）曾對20款市售乳膠枕進行評測，針對產品成分、化學安全和物理性能進行比較，發現當中有18款樣本屬A級純天然乳膠枕芯，其中5款獲得5星總評，具有出色的支撐性及抗蟎抗菌能力，其餘13款亦獲得4星總評。本港消費者委員會（消委會）過往曾對市面上15款枕頭進行評測，比較各款樣本的耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分，當中有7款屬於4星高分選擇。

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18款A級乳膠枕

澳深消委會於2023年測試過20款乳膠枕樣本，售價由約90澳門元至900澳門元不等。澳深消委會據內地相關的標準要求，從枕芯成分、化學安全指標（枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑、苯乙烯釋放量、總有機揮發物（TVOC）釋放量）及物理性能指標（壓縮永久變形、壓陷硬度、回彈率）對樣本進行測試，檢測標準把枕頭枕芯的天然乳膠（聚異戊二烯）成分含量高低，分成A、B、C三個等級。

澳深消委會指出，天然乳膠（聚異戊二烯）含量較高的乳膠枕一般擁有較強的韌性和支撐性，其抗蟎抗菌的能力也較強。測試結果顯示，有18款樣本符合A級純天然乳膠枕芯的要求；其中5款獲得5星總評，具有出色的支撐性及抗蟎抗菌能力，名單如下：

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其餘13款獲得4星總評，名單如下：

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7款高分枕頭

此外，本港消委會於2019年測試過15款枕頭樣本，包括6款聚酯纖維枕頭、6款記憶棉枕頭和3款乳膠枕，售價由139元至1,558元不等。消委會按歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。

測試結果發現，有7款枕頭樣本屬於4星高分選擇，名單如下：

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消委會指出，一般聚酯纖維枕頭款式和選擇較多，價錢較大眾化，枕芯可水洗及於陽光下晾曬，是對塵蟎有過敏人士較佳的選擇，惟枕頭會隨時間及使用方式而變扁平，令承托力減少；而記憶棉枕頭雖大部分呈固定形狀，容易打理，但價錢參差且不可清洗，散熱亦較慢，硬度亦會隨使用時間或溫度而改變；至於乳膠枕頭的散熱、透濕和彈性俱佳，惟價錢較昂貴，對乳膠有過敏反應的人士不宜使用。

揀選枕頭4大要點

1. 高度： 不宜過高。若枕頭不夠高可用毛巾或墊層墊高；若枕頭過高，除非睡枕有可拆除墊層，否則難以把枕頭高度降低。

不宜過高。若枕頭不夠高可用毛巾或墊層墊高；若枕頭過高，除非睡枕有可拆除墊層，否則難以把枕頭高度降低。 2. 物料： 乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。

乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。 3. 軟硬度： 太軟的枕頭承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。

太軟的枕頭承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。 4. 形狀：有些設計較符合頸椎生理弧度，如枕頭中間較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；兩側較高則方便側睡。

消委會指除了考慮以上因素，枕頭舒適度也受個人喜好影響，因此購買枕頭前必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適程度。

*資料源自2019年9月消委會報告，產品售價及品質或有變更

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