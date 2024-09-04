法證先鋒VI劇透丨第18集劇情預告　佩清發現嘉琪似患恐光症

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第17集劇集講到浩然往找嘉琪協助調查後，嘉琪竟突然失蹤……

法證先鋒VI丨第18集 （5/9）

浩然等接報得知「Z網絡」的董事會主席林嘉琪失蹤，推斷她遭人綁架。

眾人輾轉找到載走嘉琪的車，經化驗後有發現。

根據星柏的化驗報告，浩然等找到線索，設法查出藏參地點，成功救人並抓到犯人！

佩清替嘉琪驗傷，發現她對光十分敏感，似患上恐光症。

「Z網絡」的CEO王有為與法務代表黎宗廷商量，欲取代嘉琪的主席之位。

佩清找精神科醫生華悅生幫忙，幫嘉琪設法克服恐光症。

「Z網絡」上市，有為在上市酒會上突然昏倒。

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