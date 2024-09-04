豫港合作｜港區人大赴河南視察　探索擴大金融、貿易、人才、文化旅遊、科研等領域合作

▲ 第十四屆港區全國人大代表專題視察組今日從香港出發，在香港西九龍乘坐高鐵抵達鄭州，正式啟動對河南省的履職視察。(受訪者供圖)

港區全國人大代表團今日（4日）抵達鄭州，展開河南履職視察，將依次走訪鄭州、洛陽、開封等河南重要城市，合共20餘個履職視察點，涉及文化、歷史以及經濟等內容，並將會與河南省主要領導會面。

代表團指，在本次視察中，將重點關注當地在文化旅遊產業、創新科研及新能源產業等領域的高質量發展，並探索豫港兩地在金融、貿易、人才、文化旅遊、科技研發等領域更廣泛的雙贏機遇，以期擴大雙方的交流與合作空間。

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第十四屆港區全國人大代表專題視察組今日從香港出發，在香港西九龍乘坐高鐵抵達鄭州，正式啟動對河南省的履職視察。此次視察由組長馬逢國、全國人大常委會委員李慧琼、副組長吳秋北和陳勇等三十多位港區全國人大代表組成，就視察情況進行交流，進一步促進豫港合作發展。視察組成員表示，本次乘坐高鐵再次感受就到國家高鐵建設與交通規劃的先進和便利，進一步拉近了香港與華中河南的距離。

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