親子好去處｜港鐵45周年嘉年華免費入場　化身車長體驗列車駕駛+8米高巨型充氣列車

▲ 港鐵為慶祝45周年於中環海濱舉辦嘉年華，設5大玩樂園區及2大打卡位。

【親子好去處/免費好去處/免費親子好去處/港鐵45周年/Chill Fun鐵路樂園嘉年華】港鐵為慶祝45周年，將於9月25至29日在中環海濱活動空間舉辦「Chill Fun鐵路樂園」嘉年華，設有5大主題園區及2大打卡位，當中包括8米高充氣列車，以及首度於戶外展出的模擬駕駛室，小朋友可以化身車長體驗駕駛工作，都可以盡情打卡！另外，園內也有多個以鐵路為主題的機動遊樂設施及攤位遊戲，讓市民一同投入港鐵45周年慶典。

Chill Fun鐵路樂園｜設5大玩樂園區 化身車長體驗模擬駕駛

今年是港鐵通車服務香港45周年，港鐵公司將於9月25日（星期三）至29日（星期日）一連5天在中環海濱活動空間舉辦大型嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」 ，分為5大園區，包括「Pop-up駕駛室」、「鐵路未來樂園」、「鐵路『區』樂部」、「飛天小列車」、「『綠』鐵世界」，其中「Pop-up駕駛室」設有首度於戶外展出、日常用作訓練車長的模擬駕駛室，小朋友可以親身體驗駕駛工作，以及機動鐵路遊樂設施，園內也有巨型充氣滑梯、迷宮和攤位遊戲。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

親子好去處｜2大打卡位 必影8米高巨型充氣列車

另外，園內也設有多個打卡位，其中必影8米高巨型充氣列車，以及45個由迷你版列車、港鐵吉祥物及馬賽克車站組成的可愛立方體。在「維修車輛展示區」首次公開展出維修車輛隊伍，包括電動牽引車、輕鐵路面路軌兩用車，市民可深入了解維持安全快捷鐵路服務的幕後功臣。

「Chill Fun鐵路樂園」亦設有各種港式懷舊以及全球創新特色小食，其中包括列車車頭圖案微笑雞蛋仔、章魚小丸子、雪糕糖蔥餅、冬陰功酸辣醬軟殼蟹包、沙嗲串燒、炸鹽酥雞、胡椒餅、刈包等，市民可以邊食邊欣賞中環海傍璀璨夜景。

最新影片推介：

親子好去處｜免費入場 指定日子須預約場次

「Chill Fun鐵路樂園」嘉年華將於9月25至29日開放予公眾免費入場，其中25至27日（周三至周五）毋須預先登記入場，28至29日（周六及周日）的兩個場次（上午10時至下午3時；下午4時至晚上9時）則需要入場門票，MTR Mobile登記用戶可由9月10日中午12時起透過MTR Mobile預約周六及周日場次，每張入場門票可供最多四人同時進場，名額有限，先到先得。

▲ 「Chill Fun鐵路樂園」嘉年華將於9月25至29日開放予公眾免費入場。（相關機構提供）

參觀者進場後可參與模擬駕駛體驗、打卡拍照及觀看娛樂表演，也可另外購買代幣參與個別遊樂設施及遊戲。由九月十日至二十二日期間，參加者可於港鐵網上商店以優惠價港幣四十五元預購代幣卡（含十枚代幣），享受早鳥優惠；代幣卡現場購買價格為港幣六十五元。

港鐵45周年「Chill Fun 鐵路樂園」嘉年華

日期：9月25-29日

入場時間：

9月25-27日（免費入場）：13:00-21:00

9月28-29日（預約入場）：10:00-15:00、16:00-21:00

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】