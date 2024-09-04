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馬會收入｜馬會2024年度純利為133.8億　稱因額外足球博彩稅令收入下降

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發布時間： 1 小時前

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(資料圖片)

賽馬會公布2023-2024年度業績。馬會表示，2023-2024年度馬季的整體賽馬投注額下跌 4.5%，至1,347億港元。雖然足球及博彩投注額，上升，不過馬會稱，由於每年須向庫房繳交 24 億港元的「額外足球博彩稅」，令博彩總收入下跌一成。

按馬會年報顯示，2024年度「純利及佣金」為133.8億，較2023年度的152.8億少。馬會稱，即使收入減少，仍然以創歷史新高回饋社會 401億港元，包括總額達 299 億港元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及刷新紀錄的102億港元已審批慈善捐款。

馬會表示，消費者行為模式疫情後出現巨大轉變，對進場觀賽及賽馬博彩的影響甚大，2023-24年馬季本地賽馬投注總額下跌 9.3%。即使滙合彩池投注額增加1成3至288億港元，整體賽馬投注額下跌4.5%至1,347億港元。

至於博彩投注額方面，透過優化多寶儲備安排，2023至2024 財政年度的六合彩投注額上升13.3%至85億港元。足球博彩投注額於2023-2024年度亦創下歷史新高，上升 2.2%達1,603 億港元。不過馬會表示，由於每年須向庫房繳交24億港元的「額外足球博彩稅」，令年內足球博彩收入下跌16.6%至81億港元。博彩總收入下跌10.5%至148億港元。

2024年度「純利及佣金」為133.8億，較2023年度的152.8億少。至於會費在內的「其他收入」，則由去年度51億微增1億。馬會稱，即使收入減少，仍創歷史新高回饋社會401億港元，包括 299億博彩稅、利得稅和獎券基金撥款、以及102億港元慈善捐款。

馬會主席利子厚表示，馬會將繼續投放資源，並在有需要時動用儲備，以確保馬會的長遠未來發展。馬會行政總裁應家柏表示，馬會抵得住疫情帶來的種種挑戰，還要應對極度困難的宏觀經濟環境，以及消費者行為的轉變，包括尋求網上新體驗及外遊消費。

另外，馬會於周年大會上稱，遴選會員通過四名董事獲選連任，分別是利子厚、孔思和、陳衍里及龔楊恩慈，任期各三年。周年大會結束後，而外界盛傳將於下個年度接任主席的建制派「班長」廖長江，則擔任馬會副主席之職。

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