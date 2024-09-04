利益申報｜麥美娟珠海置業　孫玉菡九龍城新增一物業

▲ 官員更新利益申報。（資料圖片）

政府更新特首、各司局長，以及行政會議成員的個人利益申報資料。民政及青年事務局局長麥美娟今年在珠海置業，脫離「無殼蝸牛」一族。勞福局局長孫玉菡則在樓市淡靜下，在九龍城新增一項物業。

問責班子共有兩人增持物業，分別為麥美娟及孫玉菡。孫玉菡原本在九龍城擁有自己持有的住宅單位供家人居住，今年則申報多個一單位，同樣位於九龍城，由他和配偶共同持有，供家人居住；另外翻查資料，據2022年申報顯示，麥美娟曾在前年持有九龍城出租住宅。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄及保安局局長鄧炳強，仍然未有置業，屬「無殼蝸牛」，但鄧炳強曾在2021、2022年申報持有住宅供家人居住，單位位於薄扶林置富花園，去年以作價約630萬元轉到親人名下。

許正宇續蟬聯「樓王」

在一眾高官中，財經事務及庫務局局長許正宇繼續蟬聯「樓王」，他申報一共擁有本地和境外物業共有7個，分別在灣仔區、中西區、澳洲、杭州和新加坡。房屋局局長何永賢擁有4個物業，其中1個位新加坡住宅物業樓花仍在施工，續預計不遲於2025年12月31日交付。

孫東減持北京住宅

在減持物業方面，創新科技及工業局局長孫東原本與妻子共同持有、供家人居住的北京住宅，今年沒有再申報。孫東現時持有九龍城1個自住住宅和車位，而妻子則持有九龍城2個出租住宅單位。

特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及律政司司長林定國持有的物業均沒有變化。

陳清霞今年只申報一個加拿大物業

行政會議非官守行會成員方面，召集人葉劉淑儀的申報維持不變，包括持有1個位於中西區的住宅連兩個車位。有3名成員持有海外物業，包括鄭慕智、李國章及陳清霞。陳清霞去年曾申報擁有兩個加拿大出租物業，但今年則只申報一個全資有的住宅單位。

劉業強則繼續成為「地王」，分別在屯門、元朗、北區、大埔、大嶼山共有456幅地，及在湖北省及惠州省各有一個工廠用地。

另外，有8名行政會議非官守議員，申報有哥爾夫球會會籍，包括葉劉淑儀、林健鋒、湯家驊、任志剛、劉業強、鄭慕智、梁高美懿和陳清霞。

責任編輯：戴朗希

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】