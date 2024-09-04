打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課

▲ 朱國強擔心學生明早或如常返學不久，隨時要起程折返，屆時公共運輸水泄不通，會造成混亂。（資料圖片）

熱帶氣旋「摩羯」已增強為強颱風並持續逼近本港。天文台今晚（4日）6時40分發出3號強風信號，至少維持至明日中午12時，按目前預測路徑，明日下午至晚上更有可能改發更高熱帶氣旋警告信號。

有議員認為，倘若明日清晨已預計中午有很大機會改發8號訊號，教育局應盡早宣布全港學校停課，以免學生在風雨中折騰的風險。

教育界立法會議員朱國強今在社交平台表示，因天文台已發出3號強風信號，並至少維持至明日中午，全港幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均須停課；倘天文台明日發出8號預警／8號或以上熱帶氣旋警告信號 ，全港學校將須停課。

朱國強說，已接獲多名校長反映，8號預警雖然一般在預計生效時間前2小時發出，但以摩羯的情況看來，學生明早或如常返學不久，隨時要起程折返，與大批市民回家避風，擔心屆時公共運輸水泄不通，會造成混亂。

他促請教育局與相關政府部門，密切留意「摩羯」最新動向，倘若明日清晨已預計中午有很大機會改發8號訊號，即使未發出8號預警，亦應該率先宣布全港學校停課，以免學生在風雨中折騰的風險。

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