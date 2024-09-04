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香港電影美術學會出版專書　紀錄美術製作人員心血結晶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 29 分鐘前

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（左起）柯煒林、梁雍婷、文念中、劉天蘭、岑寧兒 、盧鎮業 。

由香港電影美術學會獨立自資出版的《無中生有- 香港電影美術及服裝造型展全紀錄》在今日（9月4日）正式發行，劉天蘭擔任總編輯，又一山人負責書籍及平面設計。

今日出席發布會的嘉賓包括梁雍婷（Rachel） 、盧鎮業 、岑寧兒 、柯煒林（Will）、張同祖、陳詠謙及多位美指文念中、雷楚雄、莫少宗和張蚊等。

（左起）柯煒林、盧鎮業、梁雍婷、岑寧兒 、劉天蘭。

限量發行

劉天蘭表示，選擇今日的日子是因剛好是去年學會主辦的《無中生有展》完成剛好一周年，好值得記念，這本《全紀錄》真的記載了展覽從籌備到完成的一切，亦記下多年經典電影服裝造型和美術製作幕後人員的心血。

這本書還有獨家曝光的3年半策展過程及幕後珍貴鏡頭，而且是限量發行。金像獎美指文念中回想策展過程中訪問了60 位香港電影美術及服裝造型「築夢人」，現在書中展示他們的個人金句非常好看。

內容充實

演員梁雍婷和柯煒林表示，這本書記錄整個電影圈很多美術同造型歷史，他們印象最深刻是《千機變》的場景和《滿城盡帶黃金甲》的服裝造型。同時Rachel表示，她是一個需要服裝造型及美術幫忙入戲的人，可以令她更投入角色。至於阿Will很喜歡書內前輩們寫的心路歷程。

盧鎮業與女友廖子妤到展覽最後一天才趕到去現場參觀，當中展現了很多電影場景例如《縱橫四海》，對自己來說很震撼，因小時候看的電影竟然重現面前，還有邵氏服裝間原來有4萬幾套電影服裝，故此覺得書中內容真的是攻讀美術、設計或者電影的人必讀之選。

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