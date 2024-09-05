星二代丨17歲愛兒魔童被封「最帥星二代」　袁詠儀慶生分享全家福

▲ 張慕童為媽媽袁詠儀慶生！

袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）的兒子「魔童」張慕童（Morton）快將18歲，「魔童」盡得父母優良基因，長得又高又俊朗。

張慕童高過Chilam

昨日為袁詠儀的53歲生日，靚靚於社交網分享慶生照片兼寫道：「好友為我準備了一個親蜜温馨的生日晚餐，感恩你的愛，Faye, 謝謝你們送的禮物和美麗的花，祝願我的好友們身體健康，生活愉快」

為袁詠儀賀壽的好友包括豆斗邱淑貞、蔡一智以及幾名圈外密友，當然不少得老公張智霖以及愛兒張慕童，或許「魔童」不想正面照曝光，袁詠儀以動漫公仔遮著兒子的靚樣。

快將18歲的張慕童已經高過爸爸，身型亦比從前健碩，至於53歲的張智霖凍齡有術，跟兒子站在一起恍如兩兄弟。

【星二代】張智霖兒子為舊片道歉 魔童被指歧視亞裔：我在此鄭重道歉

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

星二代丨17歲張慕童已高過張智霖 袁詠儀慨嘆魔童大個仔：連拖手都不行

跟蹤兒子約會女生

魔童長得高大又靚仔，早被封「最帥星二代」，作為媽咪的袁靚靚曾擔心魔童出現早戀情況。

袁靚靚於內地真人騷節目《朋友請聽好2》透露，跟ChiLam曾經跟蹤兒子約會女生，當魔童與女生於餐廳吃晚餐時，靚靚與Chilam在餐廳找其他位置坐下「陪食」，靚靚笑言純粹想「看一看吧」，惟看出她很著緊兒子。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

最新影片推介：戴祖儀專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5