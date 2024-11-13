颱風桃芝︱8號風球最少維持至明早10時　必讀勞工處新修訂打風工作安排8大Q&A

▲ 颱風桃芝迫近本港，打工仔關心工作安排情況！

【天文台/打風/8號風球/停課】颱風桃芝正迫近本港，天文台表示今晚（13日）晚上11時10分改發8號烈風或暴風信號，最少維持明早10時。不少打工仔都關心返工放工情況，包括明天的上班安排，如果僱主要求在家工作是否違法？TOPick參考勞工處今年新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》（下稱《守則》）及《僱傭條例》，整理出打風工作安排8大Q&A。

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颱風桃芝︱1. 甚麼情況下毋須上班？

勞工處年新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》列明，在8號風球、9號或10號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

颱風桃芝︱2. 僱主可要求WFH在家工作？

僱主應按行業性質及運作需要，評估惡劣天氣及極端情況下遙距工作（如在家工作）的可行性，預早與僱員協商在8號風球、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束後，是否作遙距工作安排。

即使事前有制定復工安排，僱主亦因應個別僱員情況作情理兼備及彈性處理，如盡早訂明適合遙距工作僱員的工作範疇和模式，容許返回工作崗位有困難的僱員遙距工作或有較寬裕的上班和復工時間。



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颱風桃芝︱3. 掛8號風球可提早下班？8號風球下仍需到工作崗位上班的打工仔，最快可以何時收工？

天文台一般會在8號颱風警告前2小時之內發出預警，讓僱主有充裕時間，按行業/機構的實際情況，提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全和緩和交通擁擠。

換言之，假如天文台宣佈下午2時掛出8號風球，打工仔最快可以中午12時分批離開公司。

颱風桃芝︱4. 一旦改掛3號風球，何時需復工？

新《守則》列出「復工安排示例」，例如黑色暴雨警告信號 / 八號或更高信號 / 「極端情況」公布，上述警告或「極端情況」公布的指定時間在工作時間結束前3小時或以上取消或終止，僱員應盡量在2小時內返回工作崗位。此為一個示例，並非強制規定，僱主和僱員可作參考，雙方應協定及彈性處理因打風及暴雨後的返回工作崗位安排。

訂立有關復工安排時，應按業務運作和特性作調整，執行時僱主要考慮實際情況及彈性處理僱員個人的不同情況。



颱風桃芝︱5. 打風返工可要求特別交通津貼？

在一些惡劣天氣情況下（例如8號或以上颱風警告或「極端情況」生效期間），不少公共交通會暫停或只提供有限度服務，僱主應為須往返工作地點的必要人員提供交通津貼或支付實際的交通費用。 如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務往返工作地點，僱主須切實考慮為他們提供安全的接送。

颱風桃芝︱6. 上、下班期間受傷可要求工傷補償？

在8號或更高信號、紅色或黑色暴雨警告信號或「極端情況」生效期間，如僱員在他該日的工作時間開始前4小時內，以直接路線由其居所前往其工作地點途中，或在他該日的工作時間終止後4小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，一律被視作在受僱工作期間因工遭遇意外而引致，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任。

例如一名僱員的下班時間為下午5時半，他在下午7時遭遇意外引致身體受傷，當時他正在由工作地點返回居所途中，而8號信號正生效。在這種情況下，僱主便須負起 《僱員補償條例》下的補償責任。

颱風桃芝︱7.可扣勤工獎或津貼？

守則列明，若僱員因惡劣天氣或其他不受控制的因素影響而未能返回工作地點上班，僱主須了解原因，並考慮每宗個案的獨特情況及體諒員工，不應扣減僱員的工資、勤工獎或津貼，亦不應要求僱員隨後補回因前述情況而減少的工作時數。至於僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、 法定假日或休息日，更不應受到影響。

颱風桃芝︱8.僱主不依守則有否犯法？

僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，用作補 償因發出八號或更高信號、黑色暴雨和其他惡劣天氣警告或「極端情況」公布而損 失的工作時間；《僱傭條例》中關於僱主發放年假、法定假日或休息日，皆各有明確的規定。僱主 發放這些假期時，須恪守有關規定；僱主如無合理辯解而不遵守有關規定，即屬違法。

如僱員在惡劣天氣下或「極端情況」結束後，不能上班或準時到達工作崗位，僱主應了解事件的成因，仔細考慮個別僱員的情況，不應輕易處分或解僱有關僱員；即時解僱屬嚴重的紀律處分，通常只適用於僱員犯了非常嚴重的過失或經過多次警告仍不改善的情況。

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