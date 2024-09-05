億萬駙馬丨伍富橋送6位數生日禮物冧妻　Alvin感恩娶賢淑老婆

▲ 伍富橋向太太Shirley送上名貴生日禮物！

今年6月，伍富橋（Alvin）獲富家千金太太梁兆楹（Shirley）送上超過五位數的湖人在2012-13球季的隊員簽名籃球、生日日期「623」車牌，相當豪氣！

來到Shirley生日，Alvin相當識做地送上6位數名牌包包，落力冧妻！

億萬駙馬丨伍富橋30歲生日獲太太花逾5位數字 Shirley送上老公生日日期車牌勁有心

伍富橋送包包冧妻

Alvin向老婆Shirley送上的Hermès Kelly elan手袋，炒價要近15萬！

Shirley興奮地留言：「第一份生日禮物，多謝伍總！」Alvin搞笑回覆：「第一份！？」

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伍富橋：娶到佢係好幸運

愛得堅定的二人不時在社交網放閃、耍花槍，而Shirley也是一名賢妻，她在Alvin參加「樂施毅行者2023」時，度身訂造「出戰餐單」，Alvin解釋：「因為我對大部份食物敏感，調味料重一點我身體也接受不了，所以她會特別煮俾我，否則我跑步時一旦敏感發作，少則影響進度，嚴重可能有危險。」

Alvin也大讚太太：「因為每次Support Team食飯時都會見返自己嘅老婆，而且佢每次都準備晒所有食物及要更換嘅裝備，佢真係好辛苦嘅，出錢出力嚟支持都冇怨言，心入面好感激佢，娶到佢係好幸運。」

最新影片推介：林正峰專訪

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