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颱風摩羯｜商場玻璃貼大交叉　專家教3種貼法+2大技巧：咁樣貼最安全！

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 28 分鐘前

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【颱風／摩羯／膠紙／貼玻璃／漏水／滲水】颱風摩羯殺到！每逢打風都會擔心窗邊漏水，甚至吹爆玻璃，故此不少人會「順應傳統」在玻璃窗貼上大交叉，以作防爆用途。有網民昨日（４日）行經大埔屋邨商場時，已見商場落地玻璃貼上大交叉。以往亦有不少網民分享自創貼法，到底如何貼膠紙，才能防止「爆玻璃」？有專家就指出，僅貼膠紙事實上難防爆，但萬一有意外發生時，正確貼法能夠將危險減至最低。

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有網民昨日（４日）在「大埔人大埔谷」發文，指昨日仍懸掛一號風球時，途徑商場已見到玻璃貼上「十字大膠紙」。以往每逢打風，在玻璃窗上貼上膠紙已成習慣，但到底貼窗有甚麼用途？網民亦好奇家裡的窗戶應否貼上膠紙：

等陣就掛三號風球。一早就黐好曬啲十字大膠紙。膠紙究竟有乜嘢作用呢？屋企玻璃窗使唔使黐返啲呢？

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貼膠紙不能防爆

港大機械工程學系副教授廖俊豪指，膠紙無論採用哪種貼法，窗上貼膠紙不會增強玻璃的結構，亦不能減低玻璃被吹裂的機會，但卻可以減低玻璃碎片散落，所以用保鮮紙濕水貼上玻璃，作用也一樣。

本港的玻璃窗一般可承受一定程度的風力，通常是有外力才會令玻璃破裂，例如小石、樹枝，甚至一些被吹起的雜物，所以玻璃貼上膠紙也不可減少破裂的機會，只能減少碎片四散的情況。

廖俊豪又指，膠紙最重要是貼得平均，才能發揮減少散開的碎裂玻璃。膠紙貼得愈多，散出的碎片愈少，又強調：

玻璃要爛都無辦法，最緊要遠離危險的地方！

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「米」字形方法

香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強教授，建議用膠紙以「米」字形方法貼玻璃窗。他指出，「米」字形張貼，可改變干擾玻璃的自然頻率，即使大風致玻璃震盪，出現共鳴效應的機會亦減低，可減玻璃被強風吹裂的機會，即使破裂也不會碎滿一地。同時也更節省膠紙用量、窗口較為透光，適合一般家庭。

「井」字形方法

人稱「詹Sir」的香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南，則建議可以「井」字形張貼。他認為，此方法膠紙的分佈範圍較均勻，承受力及萬一爆窗後黏貼玻璃碎的能力都會較佳。不過詹Sir強調，貼膠紙防爆窗的作用有限，拉窗簾反而更安全。

「田 + 米」字形方法

有台灣媒體曾引述物理專家解釋，玻璃正確的貼法，是在中央先貼一個「田字型」，再貼對角線成「米字型」。這樣不僅能更有效保護玻璃窗，也能將颱風可造成的危險降到最低。

哪種膠紙貼窗較佳？

香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強，以及香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師「詹Sir」詹濟南；兩人皆建議使用牛皮膠紙最好。

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盧覺強補充，若是商店的落地大玻璃，牛皮膠紙可貼於向室外的一面，有助硬物細物吹襲時「擋一擋」；一般家居則貼於向室內一面已可以，建議用闊度1至2寸的牛皮膠紙。

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