颱風魔羯｜天文台下午6時20分改發八號風球　網民湧天文台FB怒斥掛太遲：轉頭非洲動物大遷徙

▲ 天文台下午6時20分改發八號風球，網民湧天文台FB怒斥掛太遲：轉頭非洲動物大遷徙。

【颱風摩羯／打風／八號波／八號風球／天文台／惡劣天氣／收工／收工安排】颱風摩羯正迫近本港，3號强風信號現正生效。天文台表示，會在今日（5日）下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。消息發布後，一眾網民不滿8號風球掛太遲，紛紛湧入天文台Facebook怒批「要掛一早掛」。

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颱風摩羯丨下午改發8號風球

根據天文台資訊，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。

預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶，本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

此外，與摩羯相關的強雨帶會在今日稍後逐漸影響本港，明日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，天文台提醒市民應遠離岸邊及停止所有水上活動；進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

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颱風摩羯丨網民斥天文台掛太遲

而今年香港未試過放風假，令不少網民直呼「我想要8號」。惟天文台消息發出後惹一眾網民不滿，大量網民湧入天文台FB怒批8號風球掛太遲，「一係一早就掛」、「早啲掛比人有定準備啦」、「諗起一陣同一時間，大家一齊放工，簡直非洲動物大遷徙...」

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