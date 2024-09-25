小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包 派位計分攻略+獨家面試攻略+解構陷阱位+校園特色介紹【不斷更新】
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【小一自行分配學位/小一簡介會/小一面試/小一入學】教育局最新公布2025年9月入學的「小一入學統籌辦法」詳情，小一派位分為「自行分配學位」及「統一派位」，自行分配學位的學額約佔學校小一學額的50%。在自行分配學位階段，家長可以不受地區限制，向任何一間官立或資助小學遞交申請。
到底申請時有什麼注意事項? 計分準則如何? 如何準備面試，如何避開面試陷阱? TOPick將會持續更新此懶人包，並介紹不同校園特色，提供校長專訪，讓家長提早認識學校、摸清學校方針，及早為面試作好準備!
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