颱風桃芝︱8號風球外傭有冇假放？　僱主必讀4大要點

▲ 颱風桃芝襲港，8號風球下外傭有冇假放？

【天文台/打風/8號風球/颱風消息】熱帶風暴「桃芝」逼近香港。天文台宣布今日（13日）晚上11時10分改發八號烈風或暴風信號，並最少維持至明日（14日）早上10時。打工仔有機會明天有半天假期，但外傭又有沒有假期？如果僱主要求工人姐姐工作，會否違反勞工法例？TOPick綜合勞工處守則、外僱僱傭條例、香港家庭傭工協會意見，整理出颱風天僱主4大必讀事項。

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颱風桃芝｜1. 「風假」並非法定假期

據勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》，在黑色暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告生效時，僱主不應要求外傭上班，以免僱員因惡劣天氣，難以安全往返工作地點，然而「風假」並非「法定假期」，在家工作的外傭毋須面對外出問題，因此僱主仍可要求外傭在家中繼續工作，但不適宜要求她們抹窗、外出購物等危險工作。

颱風桃芝｜2. 颱風日遇著一般工作日 僱主毋須補假

根據《標準僱傭合約》（適用於從外國聘用的家庭傭工），外傭的工作地點為僱主家中，若僱工的協議工作日為周一至周五，適逢颱風日，對方仍需如常工作，在法例下，僱主毋須為此向外傭作出補假，或提供額外工資。

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颱風桃芝｜3. 颱風日遇著休息日 外傭可自由選擇留家或外出

《僱傭條例》規定，外籍家庭傭工每周應有1天休息日。外傭可自行決定如何利用她的休息日，即使當日天氣惡劣，她仍有權外出。如對方選擇留在家中，僱主不得要求她在休息日工作，否則即屬違法。

颱風桃芝｜4. 外傭颱風日受傷 僱主需支付醫療費

根據《標準僱傭合約》，當傭工患病或受傷，無論是否因受僱而引致，僱主都必須向傭工提供免費的醫療，包括門診、住院費用及牙科急診。因此，如外傭在休息日受傷，僱主亦需負責，支付醫療費用。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒補充，若8號風球遇上外傭的假期，僱主應與外傭商量，以金錢換取假期或補假，減低外傭外出時發生意外的機會。若外傭堅持在惡劣天氣下放假或外出，僱主應向外傭說明，若她們堅持外出而受傷，保險不會作出賠償，並需她們簽紙作實，一旦出現訴訟時可作證據，以保障自己。

資料來源：勞工處、外僱僱傭條例、香港家庭傭工協會意見

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