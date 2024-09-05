變形金剛初始篇丨回到那些件原點　揭柯柏文麥加登由好兄弟成宿敵之謎

▲ 動畫電影《變形金剛初始篇》

自1984年《變形金剛》動畫電視劇至今，博、狂兩派由電視打到上大銀幕，今年是「變形金剛」誕生的40周年紀念，電影系列第8部作《變形金剛初始篇》（Transformers One）更是該系列首部全CG製作的動畫電影。

《變形金剛初始篇》由金像動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）編導佐舒古利（Josh Cooley）製作，他本身就是「變形金剛」的忠粉，說：「小時候，我每個星期六都會拿著一大碗脆脆，整個早上坐在電視機前看動畫。其中最吸引我的就是《變形金剛》。」

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▲ 80年代《變形金剛》動畫電視劇集。

讓粉絲回到小時候

導演佐舒古利更表示自己幾乎擁有全部「變形金剛」玩具，而這個喜好亦令他決定了長大後要進入動畫行業工作。因此今次有機會製作《變形金剛初始篇》，既緊張又興奮。

而他認為重中之重，是要讓粉絲回到小時候玩「變形金剛」玩具的興奮感。在此創作標準下，電影一方面要密集富有動感及爆炸性的動作場面，另一方面也充滿了幽默笑點，務求全程絕無冷場，說：「我希望觀眾，不管是不是粉絲，會為電影裡的一些關鍵時刻歡呼！」

20 年前，羅倫素首次踏足《變形金剛》宇宙，就已醞釀初始篇的構想。儘管當時的《變形金剛》創作團隊非常喜歡以斯比頓星為背景的起源故事，但大部份人都認為系列第一部電影，應該以地球為背景。

直至2018年，《大黃蜂》（Bumblebee）的成功，證明了回到初始，講述變形金剛來龍去脈的故事觀眾亦非常受落，成為了羅倫素舊事重提的動力，孕育了今天的《變形金剛初始篇》。

▲ 2018年《大黃蜂》。

《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）編劇安德魯巴拿及基比費拉里、《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）編劇艾力皮亞遜（Eric Pearson）負責為《變形金剛初始篇》構思劇本，三人對柯柏文及麥加登之間的關係非常感興趣。

他們聲稱，從未在任何舊有故事中，看到兩人成為死敵之前的故事。安德魯巴拿說：「我們的想法是，不要讓他們在成為領袖後才碰面，要讓他們在少年時期就相遇，然後一同成長，像《伴我同行》（Stand By Me）一樣。」基比費拉里（Gabriel Ferrari）認為，兩人從互相友愛，到後來變為敵人；這個演變看似簡單，但卻有巨大潛力，足可發展出一個激動人心的起源故事。

▲ 《變形金剛初始篇》

如聖經亞伯與該隱

《變形金剛》系列最經典宿敵當然是柯柏文及麥加登，導演佐舒古利表示：「劇本重新建構柯柏文及麥加登之間的互動關係，那是關於兄弟之間的善與惡，猶如舊約聖經中的該隱與亞伯。他們原本兄弟互愛，最後卻演變為手足相殘。」

艾力皮亞遜補充說：「D-16安於本份、盡忠職守，是一個循規蹈矩的人；從很多方面來說，他是電影開頭最天真、最善良的人。但奧萊恩派斯生性反叛，對每日在礦井工作的生活抱有懷疑；他內心深處覺得自己應有更大作為，並且總是準備好隨時打破現有的規則。他們對很多事物的看法都是相反的，但這也是他們最初能好好相處的原因；因為兩人的性格一凹一凸，可互補不足。然而，當斯比頓星的暗黑真相開始浮出水面時，他們對立的世界觀，便成為粉碎友誼的導火線。」

▲ 《變形金剛初始篇》

來自導演親身經歷

在為《變形金剛初始篇》尋求製作靈感的時候，佐舒古利不斷思量如何建構柯柏文及麥加登反目的故事，最後竟在回想自己的真實生活時找到頭緒。佐舒古利有一名兄弟，兩人自小感情親密，而且性情相近，喜好一致。

但長大後兩人發展的方向南轅北轍，佐舒古利踏上了動畫創作的藝術之路，而他的兄弟則成為了一名刑事偵緝警察，說：「我好像仍生活在夢想中，而他則要每天跟現實搏鬥。這就如奧萊恩派斯相信在生活之外，總有更偉大更美好的事情；而D-16則很現實，認為處理好每一天的生活就夠。然而，事實真相並非如他所想，因此令他變得憤怒偏激。」

揭開變形之謎

《變形金剛初始篇》中，一切事件主要發生在「鐵堡城」（Iacon City）。在故事的設定裡，奧萊恩派斯、D-16、B-127、艾莉塔等沒有「變形齒輪」（Transformation Cog）的年輕機械人，由出生以來，都以為世上只有鐵堡城。

因為他們是不能變形的礦工，只能在地底負責開採「能量方塊」，甚至從未到過地面。

▲ 《變形金剛初始篇》

「鐵堡城」位於斯比頓星地底，是有如迷宮般的地下大都會，亦是所有「變形金剛」機械人誕生及生活的地方。在電影中，這個全金屬城市的社會面貌將可一覽無遺。製作團隊深入研究關於斯比頓星的資料後，銳意將「變形金剛」宇宙中的著名元素逐一視覺化。

從「原能矩陣」（Matrix of Leadership）到「火種之井」（Well of Sparks），還有位於行星內部的「創造神」（Primus）；他是斯比頓星的核心，是「變形金剛」的上帝，都會一一出現。在這部電影中，全球觀眾將可在大銀幕上首次從內到外徹底地了解這個星球，了解「變形金剛」的起源及看到傳說中的「創造神」。

▲ 《變形金剛初始篇》

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