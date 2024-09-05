  • 32°C
香港時間：202495日 (四) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

變形金剛初始篇丨回到那些件原點　揭柯柏文麥加登由好兄弟成宿敵之謎

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

動畫電影《變形金剛初始篇》

自1984年《變形金剛》動畫電視劇至今，博、狂兩派由電視打到上大銀幕，今年是「變形金剛」誕生的40周年紀念，電影系列第8部作《變形金剛初始篇》（Transformers One）更是該系列首部全CG製作的動畫電影。

《變形金剛初始篇》由金像動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）編導佐舒古利（Josh Cooley）製作，他本身就是「變形金剛」的忠粉，說：「小時候，我每個星期六都會拿著一大碗脆脆，整個早上坐在電視機前看動畫。其中最吸引我的就是《變形金剛》。」

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔

80年代《變形金剛》動畫電視劇集。

讓粉絲回到小時候

導演佐舒古利更表示自己幾乎擁有全部「變形金剛」玩具，而這個喜好亦令他決定了長大後要進入動畫行業工作。因此今次有機會製作《變形金剛初始篇》，既緊張又興奮。

而他認為重中之重，是要讓粉絲回到小時候玩「變形金剛」玩具的興奮感。在此創作標準下，電影一方面要密集富有動感及爆炸性的動作場面，另一方面也充滿了幽默笑點，務求全程絕無冷場，說：「我希望觀眾，不管是不是粉絲，會為電影裡的一些關鍵時刻歡呼！」

20 年前，羅倫素首次踏足《變形金剛》宇宙，就已醞釀初始篇的構想。儘管當時的《變形金剛》創作團隊非常喜歡以斯比頓星為背景的起源故事，但大部份人都認為系列第一部電影，應該以地球為背景。

直至2018年，《大黃蜂》（Bumblebee）的成功，證明了回到初始，講述變形金剛來龍去脈的故事觀眾亦非常受落，成為了羅倫素舊事重提的動力，孕育了今天的《變形金剛初始篇》。

2018年《大黃蜂》。

《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）編劇安德魯巴拿及基比費拉里、《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）編劇艾力皮亞遜（Eric Pearson）負責為《變形金剛初始篇》構思劇本，三人對柯柏文及麥加登之間的關係非常感興趣。

他們聲稱，從未在任何舊有故事中，看到兩人成為死敵之前的故事。安德魯巴拿說：「我們的想法是，不要讓他們在成為領袖後才碰面，要讓他們在少年時期就相遇，然後一同成長，像《伴我同行》（Stand By Me）一樣。」基比費拉里（Gabriel Ferrari）認為，兩人從互相友愛，到後來變為敵人；這個演變看似簡單，但卻有巨大潛力，足可發展出一個激動人心的起源故事。

《變形金剛初始篇》

如聖經亞伯與該隱

《變形金剛》系列最經典宿敵當然是柯柏文及麥加登，導演佐舒古利表示：「劇本重新建構柯柏文及麥加登之間的互動關係，那是關於兄弟之間的善與惡，猶如舊約聖經中的該隱與亞伯。他們原本兄弟互愛，最後卻演變為手足相殘。」

艾力皮亞遜補充說：「D-16安於本份、盡忠職守，是一個循規蹈矩的人；從很多方面來說，他是電影開頭最天真、最善良的人。但奧萊恩派斯生性反叛，對每日在礦井工作的生活抱有懷疑；他內心深處覺得自己應有更大作為，並且總是準備好隨時打破現有的規則。他們對很多事物的看法都是相反的，但這也是他們最初能好好相處的原因；因為兩人的性格一凹一凸，可互補不足。然而，當斯比頓星的暗黑真相開始浮出水面時，他們對立的世界觀，便成為粉碎友誼的導火線。」

《變形金剛初始篇》

來自導演親身經歷

在為《變形金剛初始篇》尋求製作靈感的時候，佐舒古利不斷思量如何建構柯柏文及麥加登反目的故事，最後竟在回想自己的真實生活時找到頭緒。佐舒古利有一名兄弟，兩人自小感情親密，而且性情相近，喜好一致。

但長大後兩人發展的方向南轅北轍，佐舒古利踏上了動畫創作的藝術之路，而他的兄弟則成為了一名刑事偵緝警察，說：「我好像仍生活在夢想中，而他則要每天跟現實搏鬥。這就如奧萊恩派斯相信在生活之外，總有更偉大更美好的事情；而D-16則很現實，認為處理好每一天的生活就夠。然而，事實真相並非如他所想，因此令他變得憤怒偏激。」

揭開變形之謎

《變形金剛初始篇》中，一切事件主要發生在「鐵堡城」（Iacon City）。在故事的設定裡，奧萊恩派斯、D-16、B-127、艾莉塔等沒有「變形齒輪」（Transformation Cog）的年輕機械人，由出生以來，都以為世上只有鐵堡城。

因為他們是不能變形的礦工，只能在地底負責開採「能量方塊」，甚至從未到過地面。

《變形金剛初始篇》

「鐵堡城」位於斯比頓星地底，是有如迷宮般的地下大都會，亦是所有「變形金剛」機械人誕生及生活的地方。在電影中，這個全金屬城市的社會面貌將可一覽無遺。製作團隊深入研究關於斯比頓星的資料後，銳意將「變形金剛」宇宙中的著名元素逐一視覺化。

從「原能矩陣」（Matrix of Leadership）到「火種之井」（Well of Sparks），還有位於行星內部的「創造神」（Primus）；他是斯比頓星的核心，是「變形金剛」的上帝，都會一一出現。在這部電影中，全球觀眾將可在大銀幕上首次從內到外徹底地了解這個星球，了解「變形金剛」的起源及看到傳說中的「創造神」。

《變形金剛初始篇》

最新影片推介：戴祖儀專訪

專題影片
戴祖儀入行7年恨攞獎 坦言：不貪心暫時想拎飛躍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇
13:59 2024/08/22
紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇
異形：羅穆盧斯丨葉底藏花回應《異形》系列　細數10個重要致敬位
19:02 2024/08/22
異形：羅穆盧斯丨葉底藏花回應《異形》系列　細數10個重要致敬位

你可能感興趣

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇
13:59 2024/08/22
紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇
異形：羅穆盧斯丨葉底藏花回應《異形》系列　細數10個重要致敬位
19:02 2024/08/22
異形：羅穆盧斯丨葉底藏花回應《異形》系列　細數10個重要致敬位
娛樂人物職業 導演 編劇 卡通動漫 荷里活 電影

最高瀏覽

打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球