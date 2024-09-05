颱風摩羯｜3號風球迪士尼有限度運作　迪欣湖照常開放部分設施暫停

▲ 颱風摩羯正迫近本港，3號風球下迪士尼有限度運作，而迪欣湖則照常開放，部分設施暫停。（香港經濟日報資料圖片）

【颱風摩羯/打風/3號風球/8號風球/迪士尼樂園】颱風摩羯增強為超強颱風，正迫近本港，3號強風信號現正生效，天文台表示今日（5日）下午4時至7時改發8號烈風或暴風信號。香港迪士尼樂園度假區宣布，樂園今日開放作有限度運作，戶外遊樂設施會暫停運作。

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香港迪士尼樂園表示，樂園今日如常開放，但戶外遊樂設施會暫停運作，直至改發一號戒備信號後陸續恢復。而迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。

迪士尼續指，賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，亦可查閱官方手機應用程式。

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