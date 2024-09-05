颱風摩羯｜3號風球迪士尼有限度運作 迪欣湖照常開放部分設施暫停
親子好去處
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 31 分鐘前
【颱風摩羯/打風/3號風球/8號風球/迪士尼樂園】颱風摩羯增強為超強颱風，正迫近本港，3號強風信號現正生效，天文台表示今日（5日）下午4時至7時改發8號烈風或暴風信號。香港迪士尼樂園度假區宣布，樂園今日開放作有限度運作，戶外遊樂設施會暫停運作。
颱風摩羯｜8號風球12大景點+網上平台退票安排 迪士尼/海洋公園/纜車/Trip.com
最新影片推介：
香港迪士尼樂園表示，樂園今日如常開放，但戶外遊樂設施會暫停運作，直至改發一號戒備信號後陸續恢復。而迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。
迪士尼續指，賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，亦可查閱官方手機應用程式。
更多颱風摩羯打風消息：
颱風摩羯︱天文台考慮下午4至7時掛8號 必讀勞工處打風工作安排8大Q&A
颱風摩羯｜打風必做9項家居防風措施 玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣
颱風摩羯｜摩羯風力增強今考慮掛3號風球 必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引
靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物 打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：