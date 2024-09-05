  • 32°C
香港時間：202495日 (四) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

颱風摩羯｜3號風球迪士尼有限度運作　迪欣湖照常開放部分設施暫停

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

颱風摩羯正迫近本港，3號風球下迪士尼有限度運作，而迪欣湖則照常開放，部分設施暫停。（香港經濟日報資料圖片）

【颱風摩羯/打風/3號風球/8號風球/迪士尼樂園】颱風摩羯增強為超強颱風，正迫近本港，3號強風信號現正生效，天文台表示今日（5日）下午4時至7時改發8號烈風或暴風信號。香港迪士尼樂園度假區宣布，樂園今日開放作有限度運作，戶外遊樂設施會暫停運作。

颱風摩羯｜8號風球12大景點+網上平台退票安排　迪士尼/海洋公園/纜車/Trip.com

最新影片推介：

童學園
記者直擊黃澤鋒囡囡小黃妃開學

香港迪士尼樂園表示，樂園今日如常開放，但戶外遊樂設施會暫停運作，直至改發一號戒備信號後陸續恢復。而迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。

迪士尼續指，賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，亦可查閱官方手機應用程式。

更多颱風摩羯打風消息：

颱風摩羯︱天文台考慮下午4至7時掛8號　必讀勞工處打風工作安排8大Q&A

颱風摩羯｜打風必做9項家居防風措施　玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣

颱風摩羯｜摩羯風力增強今考慮掛3號風球　必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引

靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物　打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

9月生日優惠｜9月60大生日好去處優惠　免費自助餐/迪士尼門票/送戲飛
11:00 2024/08/31
9月生日優惠｜9月60大生日好去處優惠　免費自助餐/迪士尼門票/送戲飛
颱風摩羯︱天文台考慮下午4至7時掛8號　必讀勞工處打風工作安排8大Q&A
今日 10:25
颱風摩羯︱天文台考慮下午4至7時掛8號　必讀勞工處打風工作安排8大Q&A
颱風摩羯｜打風必做9項家居防風措施　玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣
14:02 2024/09/04
颱風摩羯｜打風必做9項家居防風措施　玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣
靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物　打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵
18:38 2024/09/02
靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物　打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵
颱風摩羯｜摩羯風力增強今考慮掛3號風球　必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引
11:29 2024/09/04
颱風摩羯｜摩羯風力增強今考慮掛3號風球　必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引

你可能感興趣

9月生日優惠｜9月60大生日好去處優惠　免費自助餐/迪士尼門票/送戲飛
11:00 2024/08/31
9月生日優惠｜9月60大生日好去處優惠　免費自助餐/迪士尼門票/送戲飛
颱風摩羯︱天文台考慮下午4至7時掛8號　必讀勞工處打風工作安排8大Q&A
今日 10:25
颱風摩羯︱天文台考慮下午4至7時掛8號　必讀勞工處打風工作安排8大Q&A
颱風摩羯｜打風必做9項家居防風措施　玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣
14:02 2024/09/04
颱風摩羯｜打風必做9項家居防風措施　玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣
親子活動 好去處 天氣 颱風 Disney 迪士尼樂園 天文台

最高瀏覽

打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球