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颱風摩羯｜摩羯殺到下午6時20分改掛8號波　幾點「落波」唔駛返工？一文睇清復工安排

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

天文台將於下午6時20分改掛8號風球，TOPick整理出數項復工安排重點供大家參考。

【天文台／復工安排／颱風／摩羯／8號風球／颱風摩羯／惡劣天氣／打風／返工／打工仔】3號強風信號現正生效，據天文台最新消息，颱風「魔羯」發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，按照現時預測路徑，摩羯將維持超強颱風強度，在明早（6日）於本港西南300公里左右掠過。天文台預計，本港風力將逐步增強，並宣布將於下午6時20分改掛8號烈風或暴風信號。作為打工仔，想必最關心天文台「落波」改掛3號後何時需要復工、是否有機會不用上班等，TOPick就整理出數項復工安排重點，供大家參考。

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颱風魔羯｜極端天氣結束後復工安排

TOPick根據勞工處的《颱風及暴雨警告下的工作守則》及《僱傭條例》，綜合出以下要點：

1. 黑色暴雨、8號、9號、10號風球下毋須上班

根據《守則》，在8號風球、9號或10號颱風警告，抑或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。如果仍需工作，僱主應為指定僱員制定安全及不會危害健康的工作系統，包括提供相關的安全設備及個人防護裝備，例如安全帽連帽帶等。 

2. 銀行業復工關鍵為12時

根據銀行公會指引，如8號烈風及強風信號在中午12時後才「落波」，銀行將全日休息不營業；反之，若在12時前「落波」，銀行則會在信號取消後2小時重開。

3. 復工時間由勞資雙方協定

《守則》建議，若8號風球在工作時間結束前3小時或以上取消或終止，僱員應盡量在2小時內復工，而普遍上班族亦有同樣做法。不過這並非硬性規定，僱主和僱員可以自行決定復工時間，即假若天文台在下午改發3號風球，無論是下午1時或4時，僱員是否立即復工，需自行與僱主協商。

此外，若僱員若因天氣惡劣而未能準時到達工作崗位，僱主不能以此理由將他即時解僱，否則會違反《僱傭條例》。

4. 下午2時掛八號風球 最快中午12時離開公司

天文台一般會在改掛8號風球前2小時內發出預警，讓僱主有充裕時間，按實際情況提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全及緩和交通擁擠。換言之，假如天文台宣佈將在下午2時掛出8號風球，打工仔最快可以在中午12時分批離開公司。

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更多相關報道：颱風摩羯丨天文台考慮下午4至7時改發8號風球 打工仔幾點收得工？ 即睇特別天氣交通安排

同場加映：極端天氣下交通工具安排

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