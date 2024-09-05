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昔日童星丨《隨時候命》重播網民憶起Jacky仔　王樹熹移居日本生活變「瀛男」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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Jacky仔舊劇重播掀回憶殺！

TVB童星出身的「Jacky仔」王樹熹，3年前移居日本開展新事業，近日TVB深夜重播劇集《隨時候命》，飾演林保怡兒子的王樹熹掀起集體回憶，網民於社交網轉發照片留言：「夜晚睇電視見到Jacky仔，好奇search吓佢依家變咗咩樣，原來已經咁大個 #王樹熹 #隨時候命」。

被讚如「靚仔版小栗旬」

「Jacky仔」王樹熹不時於IG分享留日生活點滴，他曾分享6月遊靜岡的照片，以白色恤衫襯綠色長褲的他，打扮走簡約日系風，坐於木板地台「打卡」，Chill到爆！

網民留言讚王樹熹如「靚仔版小栗旬」，此外有人稱最近翻煲《隨時候命》兼留言：「你真係好得意啊」

【童星長大】Jacky仔城大畢業放棄做演員　24歲王樹熹移居日本打工變「瀛男」

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難忘跟鄭伊健學溜冰

於2003年出道的王樹熹演出多達40部劇集，包括《爸爸閉翳》、《十兄弟》等，當中最令其難忘是2005年的《隨時候命》，他飾演林保怡的自閉症兒子，對當年只得7歲的他是極大挑戰。

他曾於TOPick訪問稱：「全靠導演和林保怡教我點做，媽媽亦有教我理解劇本和對戲，整個拍攝過程好開心，鄭伊健更教我溜冰。」

對於外界認為童星為父母的搖錢樹，王樹熹斷言否認：「TVB怎能做到搖錢樹？」他指當年拍劇收入不多，媽媽替他將酬金存入兒童銀行，作為幫補衣食之用。

小學就讀上午校的王樹熹功課不多，放學後拍劇只當作課餘活動，他強調當童星很開心，才會一拍就逾十年。

【當年童星】Jacky仔城大畢業離港移居日本　王樹熹：多謝屋企人嘅支持同諒解

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