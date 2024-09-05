美食情報｜Umai SushiKan推高級版任食菜單　加震撼價無限追加A級海膽

▲ 海港城的Umai SushiKan首度推出「高級版無限追加盛宴菜單」，顧客可以最優惠價格（每位$488），就可以在兩小時內無限享用優質佳餚。

位於尖沙咀海港城的Umai SushiKan（うまい鮨勘） 是日本著名的壽司店。品牌創立於1997年，其本店曾經是東京築地市場的大熱排隊店，以「提供最新鮮上乘刺身及壽司」而聞名，香港店更是首家海外分店。香港店秉承本店精神，堅持每日從日本網羅優質食材直送抵港，故此，開業至今一直備受食客追捧。

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讓食客感到無比興奮的是Umai SushiKan首度推出「高級版無限追加盛宴菜單」。顧客可以最優惠價格（每位$488），就可以在兩小時內無限享用優質佳餚。一系列無限追加的高質佳品包括有：新鮮刺身、壽司、卷物、 天婦羅、 串燒、 炸物、 丼飯等，一共66品，可供食客無限追加。不得不提，Umai SushiKan最與別不同的，就是堅持全店刺身均選用新鮮直送飛機貨。所有為食客呈獻的每道佳餚食材均是達至omakase水準質素。 堅守如此高質選材彰顯Umai SushiKan提供「性價比超高的無限添食體驗 」宗旨， 將日式料理推至另一巔峰。

此外，客人更可選擇更高級別的餐目，盡情追加更多優質食材。最矚目必定是最高級別的「豐洲極上」餐目（每位$888），食客不能錯過的無限追加選擇包括有：長崎藍鰭中大拖羅、日本時令新鮮生蠔、鹿兒島A5和牛肉眼刺身/串燒/壽喜燒/涮涮鍋、北海道松葉蟹天婦羅、北海道帆立貝天婦羅、鵝肝串燒、鮑魚串燒等。過百款琳瑯滿目的無限追加佳品，配以大廚精湛烹調造詣，如此性價比高的極致餐飲體驗，實屬非一般享受，只此一家。

「高級版無限追加盛宴菜單」 一共分為三個級別，級別越高，驚喜佳餚越多。

「豐洲精選」餐目 $488

「豐洲特選」餐目 $688

「豐洲極上」餐目 $888 （可加震撼價$200無限追加精選時令A級海膽）

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