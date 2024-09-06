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寶寶經常腸道不適怎麼辦？即看原文分享，7日腸道改善見證^

特約

發布時間： 21 小時前

最後更新： 21 小時前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

作為父母，當然希望寶寶們能健康成長。可是，當寶寶在吃飽飽及換片過後，仍然是哭鬧不停，媽媽便會更膽心。其實，年幼寶寶的消化系統尚未發育成熟，很容易有腸道不適，如肚脹脹、肚瀉、便秘等。如果寶寶持續有此問題，會讓媽媽們感到非常困擾。

想改善寶寶腸道不適的狀況，到底有沒有甚麼秘方？原來奶源性質也是關鍵之一！

乳牛的奶源性質也有分類，奶源可分別來自A1乳牛、A2乳牛及A1+A2混種乳牛，當中A2純正奶源相對珍貴。

牛奶也有分類別 A2奶源較親和護腸

其實寶寶腸道不適，可能跟選擇配方奶粉也有關係。不說不知，除了和牛有分等級外，乳牛的奶源性質也有分類，奶源可分別來自A1乳牛、A2乳牛及A1+A2混種乳牛，當中A2純正奶源相對珍貴，不但親和人體、較易被消化和吸收，亦有助保護寶寶幼嫩的腸道。自古以來，牛奶中只有A2一種β-酪蛋白，直至5,000多年前發生基因突變，部分乳牛的牛奶開始含有A1 β-酪蛋白。時至今日，有研究顯示純正A2乳牛僅餘30%#，是比較珍稀的奶源。我們一般在市面購得的牛奶都是A1或A1+A2奶源，只有標示為「A2牛奶」的產品才會含百分百純正A2奶源。

A2成長配方奶對寶寶腸道溫和

純種A2乳牛之所以珍稀，除了數量較少外，亦在於含有A2 β-酪蛋白，其蛋白分子消化過程比較貼近源乳中的酪蛋白，較易被寶寶消化和吸收，有助守護寶寶幼嫩腸道。

加入HMOs支持寶寶免疫力

單一的配方成分未必足夠支撐寶寶幼嫩的腸道，母乳低聚糖HMOs亦有助築起腸道屏障，支持寶寶免疫力。

ILLUMA Atwo
A2成長配方奶7日改善寶寶腸道不適^

大家在選購配方奶粉時，可以選擇標明「A2奶源」的配方奶粉。首選銜接母乳A2奶源ILLUMA Atwo+，選用珍稀的A2奶源，經嚴格DNA基因檢測確保奶源來自純正A2乳牛，親和寶寶肚仔，較易被消化和吸收。A2成長配方奶經臨床實證，7日有效改善寶寶腸道不適^，包括父母報告的症狀如脹氣、便秘、腹瀉及腹脹。配方更結合6大母乳低聚糖HMO**，親和人體的同時，為寶寶建立腸道屏障，有助支持寶寶免疫力，是最多媽媽認同的銜接母乳A2首選品牌+

了解更多親和人體Atwo配方奶粉︰https://bit.ly/4ebGs5q

立即以優惠價試飲︰https://bit.ly/47cximE

參考資料︰

#一項研究顯示於1,230隻乳牛中，只有30%機會為純正A2乳牛。資料來源：Massella E et al. Ital J Food Sci. 2017;6:6904.

^A2成長配方奶臨床實證，只需7日，有效改善寶寶腸道不適，與非A2成長配方奶比較，包括父母報告的脹氣、便秘、腹瀉及腹脹症狀。資料來源︰Meng Y, et al. Nutrients. 2023; 15(6):1313.

**2'-FL 0.021克/100毫升, LNnT 0.011克/100毫升, DFL 0.0031克/100毫升, LNT 0.0068克/100毫升, 3'-SL 0.0050克/100毫升, 6'-SL 0.0046克/100毫升（均為母乳低聚糖HMOs，非源自母乳）

+最多媽媽認同ILLUMA® Atwo是銜接母乳的A2奶源首選品牌。根據Kantar市場調查公司於2023年6月至7月進行的街頭及事前招募問卷調查。調查對象為年齡介於25至45歲及有決定嬰兒配方奶粉牌子的母親，並每日最少一次用奶粉餵哺其0至5歲的小孩。樣本數目為452名。

WYETH® 及惠氏®為Wyeth LLC.之註冊商標，授權下使用。
IAT-EM-026-AUG-24

（特約）

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