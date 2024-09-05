脂肪肝︱瘦底港男患中度脂肪肝最愛吃「呢味餸」　網民出招1口訣養回健康肝

▲ 瘦底港男患中度脂肪肝最愛吃「呢味餸」，網民出招1口訣養回健康肝。

【脂肪肝/肥胖/内臟脂肪/減肥/養肝/斷食/增肌/肝硬化/肝癌】瘦人都會患脂肪肝！近日，一名30歲港男在網上討論區發文求救，指自己體檢時發現患上中度脂肪肝，惟BMI正常並無肥胖問題；又自曝飲食習慣，詢問應否吃些保健品。有網民就發現當中盲點，指港男是典型的「棉花糖人」，容易猝死，並教1口訣有助養肝。

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事主在連登討論區發文「脂肪肝應該食乜好」，表示自己驗身驗到有中度脂肪肝，覺得不尋常，「明明已經係瘦底唔肥，BMI正常」。接著詢問網民有無推薦一些保健品，「訂咗啲omega3丸，試吓食個零月睇吓點」，並表示已經計劃好每個星期會去健身室「踩機」。

另外，事主又自曝飲食習慣，雖不吸煙少飲酒，但經常吃外賣，「基本上我屋企唔煮飯，淨係出街食」，而他又特別喜歡吃高脂肪、高膽固醇的菜式：

食米線最鍾意叫『豬膶腩肉炸醬麻辣三小』，以後唔食了。

網民糾正飲食迷思 教1口訣養肝

事主稱，他現在已經戒掉晚餐，只會早餐吃穀物片、中午吃菜和粉麵；同時很少喝甜味飲料，「飲可樂都飲代糖版，通常飲綠茶」。

雖然看似改變成較健康的飲食習慣，但有網民從中發現盲點：

BMI正常但脂肪肝，咁你都幾大鑊，應該嚴重缺乏肌肉。日本叫呢類做『綿花糖人』，猝死常客。

而且，事主愛吃的穀物片實際含有超多糖分，「長期食比佢玩到變糖尿」。網民建議，事主最好記住一個口訣：「無糖減碳、一日兩餐」，下決心維持，就會養回一個正常的肝臟。

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4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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