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打風｜陳國基：已指示各部門做好準備工作　教育局將同時宣布今晚及明天停課安排

社會

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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關愛隊協助向居民發放最新的颱風消息。（陳國基Facebook圖片）

天文台宣布，下午6時20分改掛8號風球。政務司司長陳國基在社交平台發文指，已指示各政府部門做好各方面的準備工作，以及應急和善後的部署，特別提醒各部門必須為颱風，以及大雨所帶來的水浸、山泥傾瀉、塌樹等風險做好超前準備。

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陳國基稱，相關部門在幾天前已開始進行加強預防工作，包括在一些風險較高的地方，例如近岸和低窪地區、行人隧道、行車隧道等進行特別巡查及緊急清理渠道，並向位於低窪地區的村落提供沙包和裝設擋水板的設備，務求將今次颱風為香港帶來的影響降至最低。在風暴襲港期間，如出現渠道淤塞、山泥傾瀉等情況，各工務部門承辦商會盡早入場清理，務求市面盡快、盡早復常。

另已指示教育局，按照最新風暴發展和天氣預報，同時宣布今晚及明天的停課安排，確保學生安全，讓家長和學生早作準備。

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另外，在「八號波」生效期間，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心會實時監察市面情況作出評估，協調各政府部門制訂相應的應對方案和措施。運輸署緊急事故交通協調中心會與公共交通營辦商保持緊密溝通，並向市民發放最實時交通資訊，做好協調應變，應對颱風期間出現的緊急事故，以及在颱風過後，盡快確保公共交通服務回復正常。

其亦指示民政事務總署透過地區網絡包括「關愛隊」，繼續協助在各區向居民發放最新的颱風消息，提醒居民須採取適當的預防措施。「關愛隊」隊亦會在颱風襲港期間，支援民政事務總署臨時庇護中心的運作，向有需要的市民提供協助。

陳國基呼籲市民繼續密切留意天文台和各政府部門發放的最新消息，做好防風措施，注意安全，風暴期間應盡量留在家中，絕對不應該進行追風逐浪或其他危險活動，因為這不但危害自己的生命安全，甚至會危害拯救人員的安全。

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