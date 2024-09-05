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颱風摩羯丨颱風摩羯襲港4大家居漏水黑點急救法　專家教路1個法寶即KO

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【天文台／颱風／摩羯／八號風球／惡劣天氣／家居防護／漏水黑點／滲水】最新消息，天文台將於下午6時20分改發八號風球！鑑於過去打風時，有不少家居住宅都有滲漏情況，下文將會整合4大常見家居「漏水黑點」，並會分享專家的簡單對應方法，簡單至以一個垃圾膠袋即可KO！

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Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

颱風摩羯丨4大常見家居「漏水黑點」

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颱風摩羯丨「急救大法」

TOPick綜合永發工程（香港）總經理廖先生和泥水師傅邱貴榮意見，教市民緩解漏水問題！坊間有裝修師傅亦教路，想解決窗框漏水，最有效的方法是在窗邊四周貼上膠袋，打風都不怕入水，其原理利用「攝在」窗框和窗之間的膠袋，阻止雨水因壓力而滲漏入屋。

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