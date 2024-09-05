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明星修身丨陳奐仁由肥仔變大隻佬　Hanjin分享不用節食修身操肌方法

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳奐仁分享修身操肌心得。

為慶祝陳奐仁 (Hanjin) 在15年前成功推出首張爵士大碟《Raw Jazz》大碟，將於10月舉行《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》，陳奐仁為答謝爵士迷的支持，更提早派福利騷「朱古力」腹肌及巨型「老鼠」滿身結實肌肉謝票。

拍攝騷肌時，剛巧現場有位少女工作人員路過，Hanjin一身結實筋肉，迷倒少女尖聲大叫並要求合照，Hanjin十分隨和答應，更擺出搞笑甫士。

Hanjin說：「本來在早前演唱會發布會，答應記者朋友們，如果反應好，明年16周年才騷肌，但係實在太感謝所有買票的爵士迷，唔騷唔得喇，一定要多謝大家，哈哈！」

陳奐仁患聽障逾30年右耳僅得一半聽力　43歲Hanjin走出抑鬱低谷：要保住健康照顧身邊人【有片】

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分享不用節食修身法

眾所周知現年48歲Hanjin之前是肥仔，在到2018年減脂操肌，到現在成爆肌筋肉人。他並謂以前為減肥及練肌肉跟教練每日狂操累積共8個小時運動，搞到日日肌肉好痛。之後，就用幾年時間不停研究，終於給他以藝術家擁有的耐性成功研發到行路新方法。

他領悟出操肌方法，簡單又不傷身更不用節食，也不用跑步，分享稱：「每日堅持行路8公里、做掌上壓、適量舉重訓練；飲食方面，不用戒口節食，飯、肉、薯片可以照食，當然唔好暴飲暴食啦！」

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